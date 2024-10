Una emocionante confrontación de último segundo resulta en un cambio de poder significativo.

La situación inusual encuentra a los Washington Commanders prosperando, presumiendo de tener uno de los mejores equipos de la NFL después de cuatro partidos. El mérito recae en gran medida en el quarterback rookie Jayden Daniels. A pesar de su estatus de novato, Daniels muestra la compostura de un veterano experimentado, ya estableciendo récords de la liga.

Mirando hacia atrás, los Commanders podrían preferir evitar rememorar. Sin embargo, echar un vistazo al pasado es necesario, ya que contempla los "¿y si?". ¿Disfrutarían los Commanders de la misma alegría en Washington como no lo han hecho en mucho tiempo? ¿Liderarían la NFC Este después de cuatro partidos? ¿Podría la camiseta de Jayden Daniels ser la más popular de la liga? No, no y no otra vez.

Esta situación nunca habría ocurrido si no fuera por un momento crucial en el partido Commanders contra los New York Jets el 24 de diciembre del año pasado. Con solo segundos para jugar, Washington se aferraba a una ventaja de 28:27, pero los Jets aún tenían una última oportunidad para dar la vuelta al partido. El pateador Greg Zuerlein tuvo la tarea de hacer un field goal de 54 yardas para ganar el partido. La presión era inmensa, especialmente con el frío. Sin embargo, Zuerlein demostró ser inquebrantable, clavando la patada y asegurando una victoria de 30:28 para Nueva York.

Esta derrota desgarradora en la víspera de Navidad podría haber resultado ser el mejor regalo a posteriori para los Commanders. Con un récord de 4:11, no lograron un récord de 5:10. Además, Washington sufrió dos derrotas en los últimos dos partidos de la temporada regular contra San Francisco y Dallas, acabando la temporada con solo cuatro victorias en 17 partidos, solo por delante de los Carolina Panthers (2:15).

El camino de los Commanders a Daniels

Los equipos menos exitosos son recompensados con la primera selección en el draft de talentos en las principales ligas norteamericanas, teóricamente para ofrecer a cada equipo una oportunidad de convertirse en campeones. Con una posición en último lugar, los Commanders eran los segundos en la línea en abril, y seleccionaron al quarterback Jayden Daniels. Si el partido hubiera terminado con una victoria de Washington y un récord de 5:10, habrían estado más abajo en la clasificación de los peores equipos. El muy buscado Jayden Daniels habría estado fuera de su alcance.

Pero aquí estamos con Daniels en Washington, y, para deleite de aficionados y expertos por igual, está causando olas. En el transcurso de solo cuatro partidos, ha demostrado una presencia mandona, un deseo de tomar el mando y una propensión a asumir riesgos. Su estilo trasciende su estatus de rookie, sugiriendo años de jugadas experimentadas y encuentros.

" No parece un rookie", comenta la leyenda prolífica Tom Brady. Y tal aprobación del jugador más exitoso de la historia de la NFL es como ser nombrado en este deporte.

Según Brady, Daniels tiene "control completo" sobre su offense, distribuyendo el balón a numerosos receptores y tomando el mando del balón él mismo. En resumen, sobresale en roles diversos, impulsando a su equipo a la cima de la NFC Este.

Una franquicia estancada revitalizada

Brady no es el único que expresa entusiasmo por el joven quarterback. Daniels ha transformado rápidamente la NFL, cautivando a espectadores y analistas por igual. Ha establecido nuevos récords y, perhaps más impresionante, ha devuelto a la vida a una franquicia que lucha, como se destacó en ESPN.com.

Cowherd elogia la "maravillosa historia" de Daniels. Cowherd es un reconocido presentador de programas deportivos en EE. UU., conocido por su programa diario de tres horas, "The Herd with Colin Cowherd", que se transmite en vivo tanto en radio como en televisión. Nostálgicamente, Cowherd recuerda que Washington era su "equipo favorito" en los 70.

De la victoria al desánimo

Entre 1983 y 1992, la franquicia triunfó en el Super Bowl tres veces bajo la guía del legendario entrenador Joe Gibbs. Sin embargo, la tendencia cambió bajo el dueño Dan Snyder desde el cambio de milenio, sumando dos décadas envueltas en la oscuridad. Pero ahora, afirma Cowherd, el equipo ha encontrado una nueva vida. La base de aficionados entusiasta es similar a la de los "Golden State Warriors antes de Steph Curry".

Para contexto, el equipo de baloncesto de la Bahía de San Francisco se hizo popular durante años, ganando el campeonato de la NBA en la temporada 1974/75. La victoria de los Warriors contra los favoritos Washington Bullets en solo cuatro partidos remains one of the most significant upsets in league history. The Warriors endured a 40-year drought, but their fortunes finally changed in 2015, led by Steph Curry, picked in 2009. They went on to claim three more titles by 2022.

Logros estadísticos similares a temporadas de campeonato

While it's too early to write another éxito story con Jayden Daniels como el protagonista principal, una cosa es cierta: el hype y la emoción han vuelto, especialmente después de dos victorias consecutivas en casa contra Cincinnati y Arizona. Este logro no se había logrado desde la temporada campeona de 1991/92 de los Washington Commanders.

El excepcional rendimiento de Daniels en el pase de la NFL es verdaderamente notable. Rompiendo récords, logró una tasa de finalización sin precedentes del 82.1% en los primeros cuatro partidos. Esta cifra asombrosa llevó a "Sports Illustrated" a calificarlo como "una cifra ridícula". Además, mantuvo una tasa de finalización mínima del 85% en las victorias sobre Cincinnati y Arizona, un logro nunca intentado, y mucho menos logrado, por ningún quarterback de la NFL en dos partidos consecutivos.

Sin embargo, Danials no es solo un paseador habilidoso; también es un corredor formidable. Ya ha cruzado la línea de gol cuatro veces y ha acumulado un total de 218 yardas en septiembre. Como resultado, Danials fue el indiscutible ganador del premio "Rookie del Mes", con "Sports Illustrated" declarándolo en un nivel diferente en comparación con sus compañeros novatos.

A pesar de la aclamación y la alegría, Danials mantiene una compostura asombrosa, comentando: "Puedes decir lo que quieras, sigo siendo un rookie". En una reciente conferencia de prensa, prefirió mantenerse callado y dejar que otros lo alabaran, dejando que su rendimiento en el campo hablara por sí mismo. Esta vez, su objetivo es la defensa de Cleveland en casa.

