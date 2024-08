- Una declaración emocional en la red

El 12 de agosto, Daniel Aminati (50) compartió la alegría de que su esposa Patrice (29) está libre de metástasis seis meses después de comenzar su segunda terapia contra el cáncer. Al día siguiente, la influencer habló en su cuenta de Instagram. Fue gracias a las reacciones a la publicación de su esposo que se dio cuenta: "No es un sueño - según la última PET-MRI, no hay metástasis visibles. Ninguna".

Alegría Cautelosa

A pesar de las noticias positivas, la joven madre no quiere dejarse llevar por la alegría. "No se sacude fácilmente un año y medio. Un año y medio de terapias que solo causaban dolor, no curación, diagnósticos que eran malas noticias, dolor nivel 9, miedos inconcebibles, noches crueles sin dormir o pesadillas...", Aminati da una visión honesta de su camino.

Tendrá que tomar 21 tabletas diarias y someterse a un seguimiento cercano durante al menos otros dos años. La joven de 29 años sabe que solo se considera curada después de cinco años sin nuevas metástasis: "Esa verdad me acompañará y también retrasará mis sueños".

El diagnóstico de cáncer de Aminati cambió su vida y le dio una perspectiva más clara de lo que es importante. Por eso es consciente de que sin su sistema de apoyo y el equipo de médicos, este progreso no habría sido posible. "A pesar del diagnóstico - melanoma cutáneo maligno en etapa cuatro con metástasis en varios órganos - la gente luchó por mí y me dio esperanza, por eso estoy agradecida".

Diagnóstico Shock en Primavera de 2023

El pasado abril, Patrice Aminati, que tiene una hija de un año con su esposo, anunció públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de piel negro. En febrero, se supo que el cáncer se había extendido y había formado metástasis en los pulmones y otros órganos.

En sus canales de redes sociales, los Aminati han actualizado regularmente a sus seguidores sobre el curso de la enfermedad. Actualmente, la familia está recuperándose de las tensiones de los últimos meses en el Bosque de Turingia.

