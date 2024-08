Una década después de la muerte de Mike Brown, su familia sigue pidiendo justicia mientras el progreso hacia el fin de los asesinatos policiales sigue siendo lento.

It was long enough for local children and his family to see him lying there. Long enough for the media to gather and the news to spread.

And long enough for a spark of rage over yet another unarmed Black man being killed by police to ignite and spread throughout the city of Ferguson.

The killing of Mike Brown – and the hundreds of days of protestas sostenidas that followed – helped strengthen the movement Black Lives Matter and brought the issue of the use of force by police against unarmed Black Americans to the forefront of US policy and politics like never before. But a decade later, the nation’s progress toward preventing such a killing has remained frustratingly slow.

And for Brown’s family, the ensuing years have done little to transmute the pain of losing the brother and son they affectionally called “Mike Mike.”

Este viernes, Michael Brown Sr., y su esposa, Cal Brown, caminarán las cuatro y media millas desde el instituto donde su hijo se graduó justo antes de ser asesinado hasta el lugar que ellos llaman “el punto cero” – el trozo de asfalto rugoso donde el teenager yació que sigue intacto a pesar de los años.

“I am still struggling,” Mike Brown Sr., dijo durante una aparición en un canal de medios sociales de un líder religioso y presentador de talk show de St. Louis esta semana. “I definitely get a lot of my justice through my work with my foundation, so that’s what keeps me uplifted.”

CNN ha contactado a la familia Brown para obtener comentarios.

La marcha es una llamada a la acción para continuar la lucha contra el uso excesivo de la fuerza policial y forma parte del homenaje de una semana al joven Mike Brown fue y podría haber sido.

“La gente pasa por alto a una familia enlutada”, dijo Cal Brown en la aparición, “porque la muerte se ha vuelto tan normalizada... Hace diez años, Mike Brown Jr., no fue el primero, ni el último.”

Di sus nombres

Antes de Michael Brown, estaba Eric Garner. Y antes de Eric, estaba Trayvon Martin. Cada nombre se añade a una lista infausta de hombres y mujeres negros asesinados a manos de la policía que se remonta a generaciones.

El nombre de Sonya Massey se añadió a esa lista en julio. Es una de las más de 1,100 personas que han sido tiroteadas y asesinadas por la policía en los últimos 12 meses solos, según una base de datos de encuentros fatales de la policía creada y mantenida por The Washington Post.

La información de The Post se basa en informes de los medios, algunos registros de las fuerzas del orden y las redes sociales para agrupar el recuento de muertes porque no hay ninguna ley federal que exija a los departamentos de policía que informen el número de encuentros que acaban en fallecimientos al gobierno.

Como resultado, según The Post, el recuento de muertes se cree que está subestimado.

“Estamos en un momento en el que vemos que la historia se repite, o al menos una rima, y rima y rima, y rima”, dijo Phillip Solomon, profesor de estudios afroamericanos y psicología en Yale.

Solomon dijo que se inspiró a estudiar el problema del racismo en la aplicación de la ley en parte debido al asesinato en 1999 de Amadou Diallo. El inmigrante de 23 años de edad de África Occidental fue disparado 41 veces por oficiales de policía de Nueva York vestidos de civil mientras estaba en la entrada de su apartamento.

Diallo estaba desarmado. Los oficiales que lo mataron fueron absolutos más tarde.

“Para una generación de personas, crecieron después de Trayvon, después de Mike Brown y Ferguson, y vieron lo que no estaba funcionando y se frustraron e impacientaron”, dijo Solomon.

Las llamadas para abolir o desfinanciar a la policía aumentaron después de la muerte en 2020 de George Floyd, pero han perdido fuerza desde entonces y Solomon dijo que esa misma generación impaciente ha comenzado a preguntar, “¿Y ahora qué?”

“Esa pregunta para mí es una de las cosas más emocionantes y optimistas que están sucediendo porque hay una certeza moral de que si queremos llamar a la policía ‘seguridad pública’, la estamos haciendo completamente mal”, dijo.

Solomon cofundó el Centro para la Equidad en la Aplicación de la Ley, que utiliza datos y ciencia para tratar de encontrar una forma de hacer que la aplicación de la ley en Estados Unidos sea “menos racista y menos mortal”, según el sitio web de la organización.

Pero el peso de cada persona asesinada por la policía cae como una roca, dijo Solomon. Y hacer progresos, dijo, es como tratar de inclinar la balanza utilizando solo plumas – especialmente mientras disminuye la voluntad política de aprobar leyes como el Acta de Justicia para George Floyd.

“Como nación, no estamos construidos para un proyecto a largo plazo de deshacer el racismo, no solo en la aplicación de la ley, sino en todos los sistemas que acaban en la aplicación de la ley”, dijo.

“No veo un punto en mi vida en el que no habrá rocas”, agregó. “Creo que lo que podemos hacer es que prestemos mucha atención a las plumas”.

Algunas razones para tener esperanza, pero el progreso es lento

El departamento de policía de Ferguson ya no se ve como en 2014.

En ese momento, el departamento tenía alrededor de 60 oficiales y menos de cinco eran afroamericanos, dijo el jefe de policía de Ferguson, Troy Doyle, a CNN.

“Ahora, en agosto de 2024, tenemos una representación africana del 50% y junto con eso, tenemos una representación femenina del 23%”, dijo.

Doyle dijo que el asesinato de Brown y las protestas subsiguientes han dejado un impacto duradero en el departamento y en su enfoque sobre la aplicación de la ley.

El departamento sigue bajo un acuerdo de consentimiento federal de 2016 que se puso en marcha después de que el Departamento de Justicia emitiera un informe devastador que encontró que los oficiales y el sistema judicial de la ciudad habían engaged in a “pattern and practice” of discrimination against African Americans, targeting them disproportionately for traffic stops, use of force and jail sentences.

Bajo el decreto, los oficiales de Ferguson han recibido capacitaciones sobre sesgo implícito, intervención en crisis y el uso de la fuerza, dijo Doyle. De más de 30,000 llamadas que recibió el departamento en 2023, el jefe de policía dijo que menos del 1% resultó en el uso de la fuerza.

“Lo que me dice que las disposiciones en el decreto de consentimiento, junto con la capacitación que reciben mis oficiales, es que están adoptando esta nueva forma de hacer policía, y está funcionando”, dijo Doyle.

El decreto de consentimiento también requiere un equipo de monitoreo independiente que emita informes sobre el progreso del departamento en la reforma. Según el informe más reciente del monitor, “el progreso de la ciudad hacia el cumplimiento del Decreto de Consentimiento se estancó en gran medida durante 2022 y hasta 2023”, en parte debido al cambio en los departamentos de policía y bomberos de la ciudad, pero el departamento sigue comprometido a cumplir.

Doyle dijo que, finalmente, su objetivo como jefe es comprometerse con la comunidad de Ferguson para que su departamento sea visto como una “agencia de aplicación de la ley legítima, efectiva y profesional”.

“Teniendo eso en mente, también tenemos que recordar que los oficiales de policía son contratados de la raza humana”, dijo Doyle. “Eso significa que habrá ocasiones en las que se cometan errores y, desafortunadamente, nuestro objetivo y trabajo es minimizar esos errores”.

Un humilde llamado a la lucha

Darren Wilson, el oficial que disparó y mató a Mike Brown, nunca enfrentó cargos criminales por matar al adolescente.

Solomon dijo que cree que una de las razones por las que el país aún no ha abordado significativamente el problema de los asesinatos policiales es porque “literalmente no hemos respondido de la manera humana básica a la simple articulación: Por favor, permita que las vidas negras importen”.

Dijo que hay políticas específicas que podrían haberse implementado para prevenir las muertes de Brown o alguien como Massey, pero falta la voluntad política.

“Es el humilde llamado a la lucha y lema que se podría imaginar, ‘Oye, me gustaría que me trataras como si mi vida importara’. Pero hay una máquina política entera ahora dedicada a... convertir su activismo en el comportamiento criminal más radical, sucio y violento”, dijo Solomon.

Poco después de la muerte de su hijo, Michael Brown Sr. comenzó una organización llamada “Elegido para el Cambio”, donde él y su familia han pasado la última década llegando a padres y familias que han experimentado pérdidas traumáticas.

Brown Sr. reconoció que el departamento de policía de Ferguson ha hecho progresos a lo largo de los años, pero los comparó con un “rebranding”.

“Han intentado hacer cosas diferentes, cámaras corporales, ya no detienen y registran”, dijo durante la entrevista en las redes sociales esta semana. “Solo hay mucho cáncer en este sistema que no pueden cambiar solo las caras ahora, tienen que cambiar todo el sistema”.

“No puedes borrar lo que happened aquí. Es historia”.

