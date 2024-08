- Una de cada tres mujeres teme la desnudez y las amenazas en línea

Insultos, doxxing, acoso sexual y porno venganza: nuevas formas de amenaza emergen en internet. El acoso cibernético es un problema global en crecimiento: el 50% de los jóvenes adultos en la UE han experimentado odio en línea, según una encuesta representativa. La mitad de los que tienen entre 18 y 35 años ha sido afectada personalmente.

Las consecuencias son graves: "Te avergüenzan en público, te sientes avergonzado y, por supuesto, es estresante. Puede llevar a la ansiedad y la depresión", dice Josephine Ballon, abogada y directora ejecutiva de HateAid. Esta organización de derechos humanos en el ámbito digital, junto con el Movimiento Landecker de Justicia Digital, apoya a las víctimas y encargó la encuesta representativa.

Las mujeres están particularmente retirándose de las redes sociales debido al miedo a los ataques. Una de cada tres teme que fotos desnuda robadas o falsas puedan acabar en línea. La Ley de Servicios Digitales (DSA), una nueva ley de la UE, tiene como objetivo crear más seguridad y responsabilidad en línea.

Para un documental de investigación, la reportera de RTL Angelique Geray investigó los-called foros de exposición. Estas plataformas son un centro de violencia digital y contenido degradante. Fotos privadas y información sobre mujeres se publican sin su consentimiento, a menudo acompañadas de horribles llamadas a la violencia.

Los rincones oscuros de la red: violencia digital

Estos foros fomentan un clima de anonimato que anima a los perpetradores. Publican fotos tomadas secretamente, a menudo en situaciones que parecen inofensivas, como en el jardín o sacando la basura. Estas imágenes son luego manipuladas por otros usuarios y distorsionadas en contenido obsceno utilizando IA. "Veremos más casos de violencia digital en el futuro", advierte Martin Rettenberger, criminólogo y psicólogo. Eso se debe a que nuevos programas de IA salen al mercado cada semana.

Los mensajes en estos foros son perturbadores y a menudo violentos. Un llamado a la acción típico dice: "Haz lo que quieras con ella. Tengo su dirección y la compartiría".

Angelique Geray se hizo pasar por una persona afín para rastrear a los perpetradores. Encontró numerosos mensajes en alemán que detallan cómo se observan, se fotografían y se exponen en línea a las mujeres. Los perpetradores explotan sus relaciones de confianza para abusar de la confianza de las mujeres y violar su privacidad. Las víctimas suelen ser inconscientes de este abuso.

La trampa de deepfake

Lena Vanille, née Lena Sohnle, es una streamer popular con más de 300,000 seguidores. Sus fans suelen ver sus sesiones de juego en línea en Twitch. Lena Vanille conoce las reglas de la red. Pero un día, descubre que su rostro se ha utilizado para deepfakes pornográficos. "Me dijeron que hay deepfakes de mí", les dice a su comunidad con voz temblorosa. "Están en sitios porno, con mi cara editada. Pero no soy yo". Pero eliminar estos videos de la red es casi imposible.

Lena se sorprende al ver uno de los videos. Su rostro se mueve, sus expresiones parecen reales - pero el cuerpo no es el suyo. Esta tecnología puede transferir cualquier rostro de manera convincente al cuerpo de un extraño - con solo una simple aplicación. Un estudio de 2023 muestra que aproximadamente el 96% de todos los videos de deepfake son pornográficos y principalmente targets a mujeres. "Es solo una locura", dice Lena. "A pesar de que nunca he producido ningún contenido sexual, de repente me encuentro en una película porno".

La ansiedad y la vergüenza que Lena siente son difíciles de expresar con palabras. "Siento como si me hubieran robado una parte de mi identidad", describe sus sentimientos. Pero en lugar de retirarse, Lena decide seguir luchando por su lugar en línea. No se callará y dará el ejemplo contra esta forma de violencia digital.

Fotografiada secretamente por su propio sobrino

Nina (nombre cambiado), una mujer de 37 años de Turingia, apenas puede creer lo que ha descubierto. Su propio sobrino ha tomado fotos de ella en secreto y las ha publicado en línea. "Es asqueroso, pervertido. Podría vomitar ahora mismo", dice llorando. El joven de 20 años roba su ropa interior, la fotografía con objetos obscenos y publica las fotos en foros de exposición. "Quiero que mi caliente tía de 37 años sea expuesta. Quiero que la violen", escribe en un mensaje. "La he estado observando durante años y tomando fotos secretas".

A pesar del shock, Nina ha decidido no callarse y ha denunciado a su sobrino. "Nunca fue muy hablador, más bien un solitario. Pero esto? Esto es más que nada", dice incrédula. La idea de que alguien de su propia familia podría traicionarla y humillarla así es insoportable.

Gracias a intensivas investigaciones, se ejecutó una orden de registro en la casa de los padres del sobrino. El joven, que trabaja como técnico de emergencia médica, ha buscado tratamiento psiquiátrico desde entonces. "La familia está destruida", dice Nina. "Es difícil soportar que alguien en quien confiaba pudiera hacer algo tan horrible".

Fotos desnudas no solicitadas: "dickpics"

Mareile Höppner, presentadora de RTL, ha estado recibiendo "dickpics" no solicitados durante años. Un hombre sigue enviándole fotos de sus genitales. En una entrevista, lo confronta: "Pensé que sería más fácil hablar contigo. Pero en realidad es bastante difícil escucharte", dice visiblemente incómoda.

El hombre admite que se excita cuando las mujeres se burlan de sus fotos. "Mi fetiche es que la mujer se burle y reaccione negativamente", explica. "No negativamente en el sentido de estar asqueada, sino que se ría de mí". Mareile lo deja claro: "Recibir fotos desnudas no solicitadas no es gracioso. Es molesto y humillante". Su determinación de

Sabine (nombre cambiado), una mujer de Renania del Norte-Westfalia, es fotografiada en secreto por un vecino. La reportera Angelique Geray encuentra fotos de Sabine y sus dos hijas tomadas a través de la ventana de su casa adosada en un foro en línea. "Realmente no sé qué decir al respecto. Es impactante y repulsivo", dice Sabine, que nunca había visto ese foro antes.

Sabine ya se había sentido acosada por su vecino durante algún tiempo, pero la magnitud de estas invasiones digitales era nueva para ella. "Me fotografió cuando sacaba la basura, cuando mi hija entraba al auto, incluso cuando estaba sentada en el jardín. No podía imaginar que alguien llegaría tan lejos".

Momentos privados robados

Geray muestra a Sabine los posteos en el foro Exposer donde el presunto perpetrador, su antiguo vecino, con el nombre de usuario "Strange_dude" y una foto de perfil de sus genitales, anima a otros usuarios a crear deepfakes a partir de las imágenes. "Es indescriptible cómo robó y expuso nuestros momentos privados", dice Sabine.

Además, el perpetrador publicó los nombres reales de Sabine y sus hijas, así como más fotos que revelan detalles sobre dónde viven las mujeres. "Puso en riesgo nuestra seguridad", dice Sabine.

Cuando el equipo de cámaras se para frente a la casa del presunto perpetrador, incluso invita a los periodistas. La reportera Geray descubre una cámara cerca de la ventana en el piso de arriba. El vecino dice que no sabe nada y dice: "Todo es solo una coincidencia que no puedo explicar". La policía está investigando.

Doxing: Datos en Internet

Lo que happens en estos foros no solo es moralmente reprobable, sino también ilegal. Recopilar y distribuir datos personales sin consentimiento se llama doxing, lo que es ilegal en Alemania.

Se publican datos personales de las víctimas como direcciones, números de teléfono y hasta lugares de trabajo. El objetivo es acosar e intimidar a la víctima fuera de línea. El umbral para usar estos datos es sorprendentemente bajo. Los perpetradores se esconden detrás de la anonymidad de Internet y a menudo son difíciles de atrapar para la policía.

La existencia y la actividad en estos foros Exposer destacan la urgencia con la que se debe abordar la violencia digital. Las historias de Lena, Nina, Mareile y Sabine muestran que las víctimas no están solas, y es importante plantarse en contra de esta forma de violencia. Solo a través de acciones consistentes y concientización se puede contener esta amenaza.

El reportaje de investigación "Violencia Digital: Mujeres en el Punto de Mira" de Angelique Geray se emitirá el 13 de agosto a las 10:35 PM en RTL

