- Una conmovedora despedida de Cathy Lugner

El constructor austriaco Richard Lugner (1932-2024) falleció a los 91 años. Su exesposa Cathy Lugner (34) ha despedido en un post de Instagram.

Richard Lugner será "inolvidable"

"Cuando me enteré de la triste noticia de tu muerte esta mañana, me quedé impactada", escribió la joven de 34 años, a quien Lugner llamaba "Spatzi" durante su matrimonio. "Richard, tú también me parecías inmortal", explicó Cathy Lugner, que compartió recuerdos de su tiempo juntos, incluyendo una foto de su hija. La determinación, la voluntad y el coraje de Lugner eran inspiradores e infecciosos. "Te agradezco de todo corazón por el tiempo maravilloso que pasamos juntos, por todo lo que me enseñaste sobre la vida. Serás inolvidable. Que Dios te bendiga. DESCANSE EN PAZ". En una historia de Instagram, Cathy Lugner también publicó una foto de la pareja y escribió: "Siempre estaré agradecida por todo lo que me enseñaste".

A pesar de su divorcio, Cathy Schmitz sigue usando el nombre de Cathy Lugner. La pareja estuvo casada de 2014 a 2016. Cathy "Spatzi" Lugner citó la falta de oportunidad para crecer con él como razón para su separación. En una entrevista con el periódico "Bild" en abril de 2024, Richard Lugner tuvo palabras más duras para su exesposa: "Ella fue mi mayor fracaso".

Sin embargo, Lugner se casó por sexta vez el 1 de junio. En Viena, intercambió votos con su pareja Simone "Bienchen" Reiländer (42). La pareja había estado brevemente comprometida en octubre de 2021 y celebró su regreso del amor en la Pascua de 2024. Según el "Kronen Zeitung", se planeó una gran boda en la iglesia de San Esteban en Viena para este otoño en su 92 cumpleaños el 11 de octubre.

