- Una cara nueva en el reino de los diez luchadores: participación consistentemente identificada después de los Juegos Olímpicos

El atleta que representa a VfB Stuttgart, habitualmente residente en América, participa en un triatlón que consta de 100 metros de carrera, lanzamiento de disco y 1500 metros de carrera en el Estadio Olímpico. Compartiendo la pista de competición está Niklas Kaul, anterior campeón mundial y europeo.

Luckenkemper: Aún en negación sobre el bronce olímpico

El domingo (12:55 PM/sportschau.de; 3:30 PM en ARD) se dará la bienvenida a cinco medallistas olímpicos y un total de 13 atletas ganadores de París. Uno de ellos es Gina Luckenkemper, quien inesperadamente obtuvo el bronce en la prueba de relevos 4x100m en los Campeonatos Europeos de 2022. A pesar de que han pasado tres semanas, la joven de 27 años aún no ha asimilado del todo su logro, confesando: "Aún no lo tengo del todo claro. Han pasado tres semanas, pero todavía no lo he asimilado".

Otros atletas alemanes destacados que participarán en el evento son Yemisi Ogunleye, campeona olímpica de lanzamiento de peso en Mannheim, así como el lanzador de jabalina Julian Weber y la vallista Gesa Felicitas Krause. Representando la fama internacional estará Grant Holloway, campeón olímpico de vallas de EE. UU.

35.000 entradas para el Estadio Olímpico ya vendidas

La medallista de plata en salto largo, Malaika Mihambo, que luchó contra las consecuencias del COVID-19 durante su prueba en París, ha anunciado el final prematuro de su temporada y no competirá, pero estará presente en la zona de fans. Los organizadores esperan una gran asistencia de 40.000 espectadores, con 35.000 entradas ya vendidas para la mayor reunión de atletismo de Alemania.

