Una ama de llaves elogia a los políticos del este por su defensa en Ucrania

Tres líderes regionales, incluyendo a un aspirante a presidente de estado, abogan por el fin de la guerra de Ucrania. La presidenta de BSW aplaude, pero algunos critican agudamente - etiquetando a los políticos del este como calculadores.

La presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, ha elogiado la apelación conjunta de los presidentes estatales de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer del CDU y Dietmar Woidke del SPD, junto con el presidente del CDU de Turingia, Mario Voigt. En una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", se refirió a su plea conjunto como "una contribución inteligente y matizada". Sin embargo, el líder del CDU, Friedrich Merz, y varios otros críticos han denunciado las demandas.

Kretschmer, Woidke y Voigt publicaron un artículo invitado en la FAZ, pidiendo un alto el fuego en Ucrania y animando al gobierno federal a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Criticaron a la UE y a Alemania por no haber perseguido esfuerzos diplomáticos adecuados para poner fin a la guerra. No mencionaron entregas de armas a Ucrania en su artículo.

Wagenknecht elogió la contribución como una "que destaca como un refrescante contraste con un debate que solo se centra en decidir qué armas deben entregarse a continuación, sin considerar una perspectiva para poner fin a la guerra".

Sin embargo, el líder del CDU y candidato a canciller, Merz, se distanció de las demandas de los tres políticos del este. "Ucrania está luchando por su existencia", dijo a la "Süddeutsche Zeitung". "Debemos seguir apoyándola en nuestro interés. Las conversaciones de paz solo tendrán lugar si ambas partes están preparadas para ellas". Merz afirmó que "Rusia solo estará preparada para negociaciones cuando el régimen de Putin se dé cuenta de que la acción militar adicional contra Ucrania es impracticable".

Crítica del SPD y los Verdes

Crítica vino del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del SPD, Michael Roth. "Si la carta de los tres presidentes estatales designados fue intención como un ablandamiento para las negociaciones de la coalición con BSW, advierto precaución", dijo a la SZ. "Los Wagenknechts y Co. no quieren paz. No quieren lidiar con el sufrimiento de Ucrania más. Solo quieren ser dejados en paz para disfrutar de su antiamericanismo y su amor por la autoritarismo".

En la "Rheinische Post", la eurodiputada del FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, criticó el movimiento como "una cobarde reverencia". "Se siente como si los valores liberales de nuestro país se están vendiendo en el mercado de pulgas por un poco de poder y campaña electoral", dijo.

Los Verdes también expresaron su descontento: la presidenta del Grupo Parlamentario Verde, Britta Haßelmann, escribió en la plataforma en línea X que el mensaje del artículo invitado era "¿cómo me uno a las fuerzas con Sahra Wagenknecht's BSW para propósitos de coalición mientras hago concesiones en las entregas de armas a Ucrania y el despliegue de misiles de alcance intermedio estadounidenses?". El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, también expresó su descontento. "No puedo encontrar una sola idea concreta para un trabajo de paz sustancial en esto - es cobarde", dijo. Alemania y sus socios están activamente comprometidos en esfuerzos diplomáticos, financieros, militares y humanitarios para garantizar la supervivencia de Ucrania como país. "Los tres autores deberían explicar cómo piensan convencer a Putin para que finalmente preste atención a los numerosos esfuerzos de paz de Ucrania y sus socios", escribió Haßelmann.

Los políticos regionales Kretschmer, Woidke y Voigt están attempting a formar un gobierno en sus respectivos estados después de las elecciones estatales de septiembre, cada uno a través de la colaboración con BSW. BSW ha estipulado, como condición, un compromiso en contra de las entregas de armas a Ucrania y en contra del despliegue de misiles de alcance intermedio estadounidenses. Recientemente, Wagenknecht ha sugerido incluir este compromiso en los preámbulos del acuerdo.

La Comisión, refiriéndose al Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, también ha expresado su descontento con la plea conjunta de Kretschmer, Woidke y Voigt. El presidente del Comité, Michael Roth, criticó la carta como un intento de ablandar las negociaciones de la coalición con BSW, afirmando que los Wagenknechts y sus aliados no están buscando genuinely la paz, sino más bien evitar lidiar con el sufrimiento de Ucrania.

A pesar de la crítica de varios partidos políticos, la Comisión ha enfatizado la necesidad de propuestas y ideas de paz concretas de los políticos regionales para convencer a Putin de poner fin al conflicto en Ucrania.

