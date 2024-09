Una alteración meteorológica inusual hace que el desierto del Sahara se vuelva exuberante y verde.

Recientemente, las observaciones satelitales han documentado la floración de la vida vegetal en regiones previamente áridas del Sahara meridional, tras tormentas inusuales. Este patrón climático inesperado ha provocado inundaciones catastróficas asimismo. El análisis científico sugiere que el calentamiento global, principalmente debido a la contaminación de los combustibles fósiles, está contribuyendo a hacer más probables estas ocurrencias.

El satélite MODIS de NASA ha captado representaciones de la expansión de la vegetación (denotada por coloración verde) sobre África el 12 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo día de 2023. La extensión de la vegetación se ha expandido significativamente en áreas como Níger y Chad, y es significativamente más vibrante justo encima del ecuador en lugares como la República Centroafricana. Typically, Africa's northern rainfall increases from July to September during the West African Monsoon season.

El fenómeno climático puede atribuirse a un aumento de las condiciones tormentosas cuando el aire tropical cercano al ecuador choca con el aire caliente y seco del continente norteño. Este tiempo tormentoso, conocido como la Zona de Convergencia Intertropical, suele desplazarse hacia el norte durante los meses de verano del Hemisferio Norte. En contraste, a menudo desciende por debajo del ecuador durante el período más cálido del Hemisferio Sur.

Sin embargo, desde mediados de julio, esta zona parece haberse desplazado más al norte de lo habitual, impulsando tormentas en el Sahara meridional, afectando a Níger, Chad, Sudán y incluso Libia, según los datos del Centro de Predicción del Clima de NOAA.

En consecuencia, estas áreas del desierto del Sahara han experimentado lluvias que son al menos dos veces su cantidad normal, en algunos casos llegando a más de seis veces el nivel esperado.

Dos factores principales pueden haber contribuido a este desplazamiento hacia el norte, según Karsten Haustein, investigador climático de la Universidad de Leipzig en Alemania.

La transición de El Niño a La Niña puede haber influido en la migración hacia el norte de esta zona durante el verano de 2024, sugirió Haustein. El Niño, caracterizado por temperaturas oceánicas ecuatoriales del Pacífico por encima de lo normal, suele provocar condiciones más secas de lo normal en África occidental y central. En contraste, La Niña o una La Niña en desarrollo puede tener efectos opuestos.

El cambio climático constituye el otro factor significativo.

"La Zona de Convergencia Intertropical, causa del verdor de África, se mueve más hacia el norte a medida que el mundo se calienta", explicó Haustein. "La mayoría de los modelos sugieren que esto es así".

La imagen satelital del satélite MODIS de NASA muestra la extensión de la vegetación (coloración verde) sobre África el 12 de septiembre de 2024 en comparación con el mismo día de 2023. La vegetación llega mucho más al norte en 2024 en lugares como Níger y Chad y es más exuberante (más oscuro verde) justo encima del ecuador en un lugar como la República Centroafricana. Un estudio publicado en la revista Nature en junio indicó que se producirían desplazamientos más frecuentes hacia el norte en esta zona en las próximas dos décadas a medida que aumentan los niveles de dióxido de carbono, un subproducto de la contaminación de los combustibles fósiles, y el mundo se calienta.

Un presagio ominoso

Este desplazamiento anómalo no solo está volviendo verdes los desiertos, sino que también está afectando negativamente la temporada de huracanes del Atlántico y numerosos países africanos en los últimos meses.

Los países que experimentan lluvias por debajo de lo normal, como Nigeria y Camerún, están soportando menos lluvia de lo habitual, con solo el 50 al 80% de su precipitación regular desde mediados de julio, según los datos del CPC.

Mientras tanto, regiones más secas, como Níger, Chad, Sudán, Libia y el sur de Egipto, han experimentado más de un 400% de sus lluvias típicas desde mediados de julio, según los datos del CPC.

Estas lluvias significativas han provocado inundaciones devastadoras en Chad, afectando a casi 1,5 millones de personas y causando al menos 340 fallecidos, según un parte de las Naciones Unidas.

De manera similar, las inundaciones han causado más de 220 muertes y desplazado a miles en Nigeria, principalmente en sus regiones norteñas, según los datos previamente informados por CNN.

Las inundaciones peligrosas también afectaron Sudán a finales de agosto, lo que resultó en más de 132 fallecidos y la destrucción de más de 12.000 hogares.

Eventos climáticos como estos podrían ser resultado del cambio climático, según Haustein, experto en estudios de atribución responsable de identificar en qué medida el cambio climático contribuye a eventos climáticos específicos.

A medida que el mundo se calienta, podrá retener más humedad, lo que podría llevar a monzones más húmedos y inundaciones más graves comparables a la actual temporada.

Se necesitará más investigación para determinar el papel que jugó el cambio climático en cada incidente de inundación, pero puede servir como un presagio de eventos futuros, sugirió Haustein.

"Cada evento individual está influenciado por el cambio climático", declaró Haustein. "Aunque ninguna inundación individual está directamente causada por el cambio climático, se ha vuelto más probable".

El desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, que causa tormentas y lluvias más frecuentes en el Sahara meridional, es un resultado directo del cambio climático. Este patrón climático inducido por el cambio climático ha provocado lluvias sin precedentes en regiones previamente áridas, lo que ha provocado inundaciones graves y ha causado daños significativos.

