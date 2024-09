Una almohada de alta calidad asequible disponible por sólo 8 euros.

Ignorar la importancia de la almohada adecuada para un sueño reparador es algo común, pero juega un papel significativo en asegurar una noche tranquila. Además, debería ser fácil de limpiar y estar libre de sustancias perjudiciales. Öko-Test comparte algunas perspectivas al respecto.

En cuanto a los auxiliares para dormir, la gente suele centrarse en el colchón y possibly en la manta. Sin embargo, una almohada adecuada es equally crucial para una buena noche de descanso. De hecho, Öko-Test probó 20 almohadas de 80 x 80 centímetros, con precios entre 8 y 109 euros, evaluando su lavabilidad y falta de sustancias perjudiciales. La mayoría de las almohadas probadas (17) tenían un relleno de poliéster o poliéster/licocel, lo que las hacía completamente lavables. Las tres almohadas restantes, rellenas de algodón orgánico o licocel, solo tenían la funda lavable.

Desafortunadamente, no todos los productos probados demostraron ser realmente resistentes a la lavadora. Algunos se aplastan o desarrollan bultos al lavarlos. Lamentablemente, ninguna almohada en la prueba obtuvo la calificación máxima de "excelente" - al menos 11 fueron declaradas "buenas". Even the cheapest good pillow in the test, priced at just 8 euros, can be found at Woolworth ("Belday Home Pillow Polyester Fiber Filling").

Los 5 peores pillows en la prueba mostraron problemas significativos después de la limpieza. Por ejemplo, el "Lileno Home Pillow Medium Filling, 80x80, 2er Set" de HHL Trading y el "Siebenschläfer Pillow with Microfiber Filling, 80x80" de Dejo-Commerce fueron criticados por desarrollar bultos más pronunciados después de la limpieza.

Por suerte, los residuos de sustancias perjudiciales en las almohadas generalmente eran mínimos. Solo dos almohadas rellenas de poliéster fueron criticadas por contener antimonio soluble. El antimonio, un semimetal tóxico, puede ser absorbido por el cuerpo a través del sudor o las partículas de polvo. Los compuestos de antimonio aún se utilizan como catalizadores en la producción de poliéster, pero no se raised concerns mayores durante la prueba.

Finalmente, Öko-Test recomienda tres almohadas más asequibles y "buenas": la "Lidl Livarno Home Pillow Tecfill 25, 80x80" por 16.99 euros, la "Ikea Skogsolvon, 80x80", y la "Paradies Softy Top medium Bio, 80x80" (ambas a 39.99 euros cada una).

Un consejo adicional de Öko-Test es lavar la almohada a 60 grados para minimizar el impacto ambiental, a pesar de que una etiqueta de cuidado permita lavar a 95 grados, ya que esta temperatura también mata efectivamente las ácaros del polvo.

Después de descubrir que algunas almohadas pierden forma o desarrollan bultos después de lavarlas, es importante considerar cuidadosamente las instrucciones de lavado para asegurar que el sueño reparador continúe sin interrupciones. Además, aunque algunas almohadas que contienen poliéster se encontraron con antimonio soluble, el riesgo general de daño es mínimo, destacando la importancia de elegir una almohada que cumpla con ambos estándares de confort y salud.

Lea también: