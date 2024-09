Una aficionada a la patineta se identifica como Avril Lavigne

Hace unos dos décadas, la escena musical experimentó un cambio significativo con la aparición de Avril Lavigne, de Canadá. A los 17 años, esta cantante de pop-punk con un estilo distintivo, caracterizado por sus pantalones anchos, corbata y patineta, estaba dando que hablar. Ahora, celebra su 40 cumpleaños.

El año 2002 fue notable para las artistas femeninas: Norah Jones cautivaba al público con sus interpretaciones de jazz suave, Shania Twain dominaba con facilidad el género country-pop y Christina Aguilera se alejaba del pop para adolescentes con "Stripped". Sin embargo, en medio de todo esto, una joven canadiense con el pelo largo y recto y un guardarropa oversize estaba dejando su huella en la industria con su actitud cruda y música sin disculpas: Avril Lavigne.

Su álbum debut, "Let Go", lanzado en 2002, se convirtió en un éxito, con "Complicated", "Sk8er Boi" y "I'm with You" como sus sencillos más destacados. Han pasado más de 22 años desde su lanzamiento y Lavigne cumplirá 40 años el 27 de septiembre.

El éxito de Lavigne se debe a sus pegadizas canciones y su personalidad única. Fue promocionada al público como una rebelde patinadora, vestida con ropa oversize, corbatas y llevando una patineta. Su música, en gran medida sobre el amor, la autoexpresión y la búsqueda del hogar, resonó con su joven audiencia. Además, los medios siempre han estado interesados en los detalles sensacionalistas de su vida personal.

Una serie de matrimonios y divorcios

Su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, el cantante principal de Sum 41, una banda conocida por su actitud punk creíble. Whibley tuvo que soportar carteles de "Avril es molesta" en sus conciertos y acusaciones de venderse. A pesar de esto, se casaron en 2006, con Whibley de 26 años y Lavigne de 21.

Whibley, en una entrevista reciente con "GQ", compartió su perspectiva sobre su matrimonio, diciendo: "Aún me sentía como un adolescente de las afueras de Toronto en ese entonces. Pero la prensa canadiense lo trató como una boda real". Sus agendas ocupadas llevaron a una matrimonio tenso, y se separaron después de cuatro años.

A continuación, Lavigne tuvo una relación de dos años con el hermanastro de Kim Kardashian. Después de eso, se casó con Chad Kroeger, el líder de Nickelback. Se casaron en el verano de 2013, después de haber colaborado en música el año anterior.

Sin embargo, este matrimonio tampoco sobrevivió, y Lavigne anunció su separación en Instagram dos años después: "No solo hemos creado momentos increíbles a través del matrimonio, sino también a través de la música. Seguiremos siendo los mejores amigos para siempre". De hecho, siguen trabajando juntos en proyectos musicales.

Superando desafíos de salud

La vida de Lavigne ha estado relativamente tranquila últimamente, lo que se puede atribuir a razones médicas. En 2014, se le diagnosticó enfermedad de Lyme, una infección que puede afectar el sistema nervioso y las articulaciones. Durante este período, a menudo se sentía cansada y demasiado débil incluso para ducharse, reveló más tarde a la revista "People". "Pensé que me estaba muriendo. Sentí que toda la vida se me estaba escapando", dijo. Le tomó cinco años lanzar su álbum de regreso, "Head Above Water", y volver a la luz pública.

Hoy, Lavigne mira hacia atrás en siete álbumes de estudio y una gira de "Greatest Hits" recientemente completada. Ha lanzado tres perfumes, ha iniciado su propia línea de moda y ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Después de su último concierto de gira, Lavigne publicó una foto en Instagram con miles de fans, acompañada de una leyenda que encarna su resiliencia: "He estado en la carretera durante tanto tiempo en mi vida", dice, "pero al final de cada gira, me doy cuenta de lo especial que es, cuántas personas hacen realidad mi visión - y cuánto espero el próximo momento".

