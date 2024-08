- Una actuación cómica sin guión de renombrados artistas de improvisación debutará en la gran pantalla.

"La comedia 'Micha's Big Ideas' de los veteranos de la improvisación Charly Hübner (51, 'Midday Show') y Jan Georg Schütte (61, 'Detective Dupin') llega a los cines el 22 de agosto. Solo unos pocos meses después, el 1 de noviembre, la película basada en el ficticio pueblo alemán de Klein-Schappleben, que trata sobre una grave escasez de agua, se emitirá a las 8:15 PM en ARD. El horario de lanzamiento poco común tiene una explicación sencilla:

"De esta manera, podemos encontrarnos cara a cara con nuestra audiencia. Algo que siempre echo de menos con las transmisiones de televisiónonly," dice Schütte a la prensa. El director Lars Jessen (55, 'Father, Son, Soldier'), que colabora con Schütte en el guion y la dirección, añade: "Queremos viajar por el país con los actores y involucrar a tanta gente como sea posible. Los cines son perfectos para eso. Y no solo nos centramos en el Este. La crisis del agua nos afecta a todos - ésa es otra comprensión crucial que lentamente está surgiendo en nosotros."

De qué trata 'Micha's Big Ideas'

Micha (Charly Hübner) abandonó su pueblo natal de Klein-Schappleben en Sajonia-Anhalt temprano para fundar una empresa de juegos en Berlín. Fue un éxito enorme. Pero después de un segundo fracaso en Berlín y una lucha contra la burnout, el "visionario y fundador" decide intentarlo de nuevo en el campo. En una reunión del ayuntamiento de su pueblo natal, Micha presenta sus planes para transformar el antiguo hotel de sus padres en un lujoso resort de bienestar donde "trabajo, creatividad, placer y felicidad convergen".

La alcaldesa Moni Hoffmann (Annett Sawallisch, nacida en 1978) y la terapeuta de masajes móviles Tina Oppermann (Jördis Triebel, 46) apoyan el proyecto de Micha. Sin embargo, la comunidad del pueblo no está completamente convencida del espíritu empresarial de Micha y su actitud de "es pan comido". Agricultores como el ganadero de ovejas orgánicas Jonas Oppermann (Ulrich Brandhoff, 38) y el granjero Hermann Köppe (Peter Kurth, 67, "Two to Tango") tienen preocupaciones más apremiantes - la crisis del agua existencial que enfrenta su región...

¿Puede una comedia teatral abordar efectivamente el problema serio de la escasez de agua?

Una comedia teatral que busca abordar el problema serio y universal de la escasez de agua no es tarea fácil - un desafío del que Schütte es muy consciente. "Ese fue el desafío principal aquí: crear una película temática sin moralizar," admite. "Los documentales pueden no apelar a todos. Con el entretenimiento, esperamos llegar a una audiencia más amplia," explica aún más.

En cuanto a la aparente incongruencia de la escasez de agua, la comedia y la improvisación, Schütte dice: "La escasez de agua es una verdad amarga que muchos eligen ignorar. El humor puede ayudar a bridges that fear and make the topic more relatable. The improv is the perfect medium to tell it as personally as possible." Jessen adds: "The best comedy often stems from tragedy. And there's nothing more entertaining than inviting the audience to poke fun at themselves." The humor serves as a relaxant and encourages an optimistic outlook, as Jessen points out.

That optimistic outlook is reinforced by the facts presented in the movie's end credits: "Since 2000, Germany has lost 2.5 trillion liters of water annually. That's equivalent to Lake Constance's volume. With that, Germany ranks among the regions with the highest water loss worldwide."

Experimentados y apasionados improvisadores con un profundo afecto por el Este

Jan Georg Schütte ha dirigido y escrito numerosos filmes de televisión de improvisación, incluyendo "Seniors' Speed Dating" (2014), "Wellness for Couples" (2016), "Class Reunion" (2019), "Detective Dupin: The Team" (2020, adiós a la amada actriz de Münster Nadeshda Krusenstern), "Summer 90 Forever" (2021), "Kranitz" (2021), "The Funeral" (2022), y "The Love Festival" (2023). Actualmente está trabajando en la secuela de las últimas dos películas con el título provisional "The Wedding."

En muchos de sus proyectos de improvisación, el exestrella de "Police Call 110" Charly Hübner está involucrado. Schütte y Hübner comparten una pasión por la actuación improvisada y un genuino amor por el juego, la elocuencia y la humildad en sus proyectos. En la última película, Schütte, que también dirige, interpreta al excéntrico entusiasta de la preparación Bernd Schlüter, mostrando esta habilidad.

Jess, conocido por dirigir varios "Tatorts" en Münster, comparte su sentir, "Ojalá hubiera mostrado más curiosidad hacia Alemania Oriental antes. Sin embargo, mi perspectiva ha cambiado significativamente en la última década. Estoy muy agradecido por las nombreuses oportunidades que he tenido, incluyendo 'Wildes Herz', 'Polizeiruf 110: Kindeswohl' de Rostock, 'Das Begrábnis', y 'Für immer Sommer 90'. Alemania Oriental tiene mucho que ofrecer, y he disfrutado aprendiendo de todo." Después del Wende, según él, los estados federales de Alemania Oriental fueron inundados con una oleada sin precedentes de transformación capitalista a un ritmo inesperado.

Al hablar sobre el gira nacional con su película, el director Lars Jessen expresa su deseo de visitar cines en diferentes partes de Alemania, incluyendo ciudades en la región occidental como Hamburgo y Ámsterdam en los Países Bajos.

Micha's empresa de videojuegos comenzó en el animado Berlín, pero su ciudad natal, Klein-Schappleben en Sajonia-Anhalt, conocida por su comunidad agrícola, también experimenta la crisis del agua que afecta a toda la nación.

Lea también: