- Un yate a la deriva sucumbe a profundidades acuáticas cerca del complejo de energía eólica marina

Un velero sufrió un desastre marítimo tras un incendio en alta mar. En las primeras horas de un miércoles, un barco de una instalación vecina de energía eólica informó el barco en llamas, según anunció el Servicio Alemán de Búsqueda y Rescate Marítimo (DGzRS). El barco se encontraba a unos 90 kilómetros al noroeste de Borkum, cerca del parque eólico Deutsche Bucht en ese momento. La ubicación de los pasajeros del barco sigue sin estar clara.

El centro de mando de emergencias marítimas alertó de inmediato a los barcos vecinos. Un barco de servicio del parque eólico logró apagar el fuego. Desafortunadamente, el barco se hundió poco después de la medianoche. Cinco barcos de rescate de servicios marítimos alemanes y holandeses, cuatro helicópteros, un avión y embarcaciones privadas peinaron la zona varias veces en busca de posibles supervivientes. Desafortunadamente, no se recibió ninguna señal de socorro del velero.

"Durante todo el incidente no se avistó ni rastro de vida o iluminación, como chalecos salvavidas o botes salvavidas", declaró un representante de la DGzRS. Aunque la lluvia dificultó la observación, no había olas significativas. Las operaciones de búsqueda cesaron a las 7:20 AM. "Una vez que se tenga más información", concluyó el representante. Inicialmente, la policía se hizo cargo de la investigación.

El velero, que se encontraba en peligro, estaba en una zona offshore. Debido al hundimiento del barco, no se pudieron llevar a cabo operaciones de rescate desde un parque eólico offshore.

