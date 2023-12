Un votante llama la atención a Haley por no mencionar la esclavitud cuando se le pregunta por la Guerra Civil

Haley -que, como gobernadora de Carolina del Sur, acabó pidiendo la retirada de la bandera confederada de la sede del estado- dijo a la multitud que la guerra se debió a la interferencia del gobierno en las libertades de las personas.

"Creo que la causa de la Guerra Civil fue básicamente cómo iba a funcionar el gobierno. Las libertades y lo que la gente podía y no podía hacer", dijo Haley en una visita a Berlín, el primero de cinco actos en el Estado de Granito en su intento de acortar distancias con el favorito republicano, Donald Trump, de cara a las primarias del mes que viene.

La ex embajadora de la ONU preguntó entonces al votante cuál creía que era la causa de la Guerra Civil, a lo que éste respondió: "No me presento a presidente."

"Creo que siempre se reduce al papel del gobierno y a cuáles son los derechos del pueblo", añadió Haley. "Siempre defenderé el hecho de que creo que el gobierno fue concebido para garantizar los derechos y libertades del pueblo. Nunca se pretendió que lo fuera todo para todo el mundo", añadió.

El votante la criticó por no mencionar la esclavitud en su respuesta. "En el año 2023, me sorprende que responda a esa pregunta sin mencionar la palabra esclavitud", dijo el votante.

"¿Qué quiere que diga sobre la esclavitud?". preguntó Haley.

"Ha contestado a mi pregunta", respondió.

"Siguiente pregunta", dijo Haley mientras los asistentes aplaudían.

Los demócratas y la campaña del presidente Joe Biden aprovecharon rápidamente el momento en las redes sociales. Biden publicó en X: "Se trataba de la esclavitud", junto con un vídeo del intercambio compartido por una de sus cuentas de campaña.

Como ex gobernadora de Carolina del Sur -el primer estado en separarse durante la Guerra Civil-, Haley ha tenido una postura pública complicada hacia la confederación. Como ha informado KFile de CNN, en una ocasión defendió el derecho de los estados a separarse de Estados Unidos, el Mes de la Historia Confederada de Carolina del Sur y la bandera confederada en una entrevista de 2010 con un grupo activista local cuando se presentaba a gobernadora.

La ex embajadora de la ONU también describió la Guerra Civil como dos bandos luchando por valores diferentes, uno por la "tradición" y otro por el "cambio."

El tiroteo de 2015 en una iglesia históricamente negra de Charleston (Carolina del Sur) impulsó a Haley, como gobernadora, a pedir la retirada de la bandera de batalla confederada de los terrenos del palacio del estado, donde había permanecido desde que fue retirada de la cúpula del Capitolio del estado en 2000.

Fuente: edition.cnn.com