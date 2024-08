- Un viaje próspero en la industria de la música rock

Peter Maffay (75), el Artista Famoso que Valientemente Regresó al Rock desde el Negocio del Schlager

Muchos artistas reacios a estar en la industria del Schlager encuentran dificultades para separarse de su éxito como estrellas del Schlager y regresar a sus gustos musicales originales. Sin embargo, la leyenda del rock alemán Peter Maffay (75) lo hizo, corriendo un gran riesgo.

Un Comienzo Exitoso como Cantante de Baladas

Desde 1969, Maffay se convirtió en popular como cantante de baladas con su éxito "Du", obteniendo difusión en la "ZDF Hitparade" y "Bravo". En 1973, se separó del productor Michael Kunze (80), optando por un sonido más roquero con una chaqueta de cuero y pantalones ajustados. Si bien su álbum de 1979 "Steppenwolf" marcó la independencia artística del Schlager, las influencias del Schlager aún resonaban en sus letras.

Transformación en el Rock Star "Steppenwolf"

"Steppenwolf" marcó el inicio de la transformación icónica del cantante, encabezando instantáneamente las listas alemanas y disfrutando de ventas récord. El distintivo R rodante de Maffay sonó aún más dramático en canciones como "Über sieben Brücken musst du geh'n" (1980), un remake de una banda de rock de la RDA Karat. Una entrevista reciente en "Tagesspiegel" reflexionó sobre la importancia y la chispa rebelde de esta fase de transformación para Maffay.

El Teatro de Crueldad de los Rolling Stones en 1982

Sin embargo, no todos recibieron con agrado la aceptación del público de la transformación de Maffay. En 1982, enfrentó críticas al ser el acto de apertura de varios conciertos de los Rolling Stones en Alemania, con huevos lanzados al escenario por espectadores descontentos. Las experiencias inolvidables fueron relatadas más tarde en una entrevista con "Rolling Stone" en 2024.

Debut en el Festival de Heavy Metal de Wacken

Han pasado más de cinco décadas desde "Steppenwolf", y el icono del rock alemán presume de 20 álbumes número uno y haber vendido más de 50 millones de discos. En 2024, Maffay hizo su debut en el festival Wacken Open Air como estrella invitada del comediante rock Bülent Ceylan (48, "Ich liebe Menschen"). La audiencia de heavy metal lo recibió con respeto y aplausos en lugar de abucheos, aunque algunos asistentes más jóvenes bromearon sobre la posibilidad de que Helene Fischer (40) se una el próximo año.

Estrella del Rock Terrenal

A pesar de su renacimiento como roquero, Maffay permaneció indemne ante los clichés del rock'n'roll. En una entrevista con "Berliner Morgenpost", dijo: "Nunca he anhelado glamour. Y esos clichés de 'romper la guitarra del hotel' del rock'n'roll siempre me han intrigado". En "Der Stern", aclaró: "El rock'n'roll significa para mí libertad de pensamiento y acción. Una plataforma para conectarse con la gente, para ser una comunidad".

Maffay abordó el "clásico mix de 'sexo, drogas y rock 'n' roll'" en su vida al decir: "Nunca he tomado drogas, y he disfrutado del rock 'n' roll tanto como he podido - y continuaré haciéndolo en el futuro".

La Gira de Despedida "Amamos el Rock 'n' Roll"

Bajo el lema "Amamos el Rock 'n' Roll", Maffay concluyó su "Farewell Tour 2024" en junio y julio, marcando el final de sus masivos espectáculos en recintos. Planea enfocarse en su familia en los próximos años, incluyendo a su hija Anouk (5) nacida en 2018 con su nueva pareja Hendrikje Balsmeyer (37).

Durante su gira de despedida, Maffay presentó a su hijo Yaris (20) como acto de apertura, debutando algunas de sus canciones en el EP "Yaris".

A pesar de compartir algunas características físicas con el controvertido músico Gil Ofarim, de 42 años, en apariencia, Yaris heredó principalmente su habilidad musical de su famoso padre. Sus canciones como "Sentimiento", "Aventura" y "Solo contigo" incorporan una mezcla similar a la de su padre, experimentando un éxito comercial significativo. La combinación es rock'n'roll clásico, infusionado sutilmente con melodías similares al schlager.

