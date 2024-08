Un viaje no autorizado en helicóptero termina en un accidente en el techo del hotel.

Un estruendoso estallido despierta a los residentes de un hotel australiano en plena noche. Un helicóptero se estrella en el techo del edificio - el piloto muere. Se sospecha que había robado el helicóptero.

En la ciudad australiana del norte de Cairns, un helicóptero se ha estrellado y ha aterrizado en el techo de un conocido hotel. El piloto murió en el accidente, que ocurrió alrededor de las 2:00 AM hora local, según la Policía de Queensland.after the impact. Partes del "DoubleTree by Hilton" hotel se incendiaron después del impacto.

Dos hélices de rotor aterrizaron en la piscina y en la calle, según ABC News. Alrededor de 400 personas fueron evacuadas del edificio como precaución. Dos personas mayores resultaron ligeramente heridas y están siendo tratadas en el hospital. No había otros pasajeros en el helicóptero.

"Estruendo ensordecedor"

El hotel está ubicado justo en la Esplanada, el paseo marítimo popular de Cairns en la tropical Queensland. El área es una zona de no vuelo. La compañía de vuelos en helicóptero Nautilus Aviation confirmó que el uso del helicóptero fue "no autorizado". La empresa dijo que está trabajando estrechamente con la policía y otras autoridades para investigar el incidente.

Un huésped del hotel describió un "enorme estallido ensordecedor". Sonó como si hubiera explotado una bomba. Luego, las llamas subieron por el costado del edificio. La policía evacuó a todos los huéspedes posteriormente.

Cairns, con alrededor de 160,000 habitantes, es conocida como la puerta de entrada al Gran Arrecife de Coral y es popular entre los turistas de todo el mundo. La Esplanada junto al mar está llena de hoteles, bares y restaurantes y tiene una laguna de agua salada artificial para bañistas. Al noroeste de la ciudad está el Parque Nacional Daintree con selvas y playas.

El accidente del helicóptero en el techo del "DoubleTree by Hilton" hotel ha levantado preguntas en la comunidad de aviación australiana. Las autoridades investigan si se violaron las regulaciones de la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación (EASA), que el helicóptero estaba obligado a seguir.

Dado que la compañía de helicópteros, Nautilus Aviation, opera dentro de los límites regulados por los cuerpos de aviación tanto australianos como europeos, la violación de las pautas de la EASA sería un desarrollo significativo en la investigación en curso.

