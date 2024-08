- Un vaquero solitario y decidido aparece en la última película del Oeste de Kevin Costner.

La Perseverancia es Clave. Durante aproximadamente tres décadas, Costner ha ansiado crear un western, pero ningún financista estaba interesado. El proyecto, una serie de cuatro partes titulada "Horizon", tiene una duración total de 12 horas y Costner ahora lo produce él mismo. Ha asumido un riesgo financiero significativo, probablemente incluso renunciando a su papel destacado en la popular serie western "Yellowstone" para que esto suceda.

"¿Quieres saber si soy perseverante?"

¿Por qué un actor renombrado arriesgaría su fortuna personal en un proyecto en el que ningún inversor creía, y potencialmente abandonaría su amado papel en "Yellowstone"? Durante una entrevista con dpa, Costner hace una pregunta a cambio. "¿Quieres saber si soy perseverante?" Y sin duda, Costner es perseverante. Además, está profundamente comprometido con su visión.

"No pierdo la esperanza en lo que siento que es una buena idea", explica. "Entonces, si encuentro o desarrollo algo que creo que es bueno, nunca me rindo, incluso si no es fashionable, incluso si no es la forma más popular de cine".

"Horizon's" Concepto

Entonces, ¿qué inspira a "Horizon"? La película está estructurada como una representación histórica del Oeste americano. Costner busca retratar la variedad de individuos que dieron forma a los EE. UU. como los conocemos hoy. "Esa es la historia americana, encapsulada en una película entretenida", es su descripción.

La primera parte, ambientada al comienzo de la Guerra de Secesión en 1861 en Nuevo México, narra la historia de los colonos blancos que se mudan a las tierras de los apaches mientras viajan hacia el oeste. Los apaches resisten esta invasión. Se presentan varias tramas y un gran elenco de personajes.

Kevin Costner como el Silencioso Forajido

Costner interpreta al solitario vaquero Hayes Ellison. Es un ermitaño que busca la soledad, pero sigue siendo atraído por los conflictos. Casualmente, Costner ha tenido este papel en sus sueños durante tanto tiempo que incluso llamó a su hijo de 15 años Hayes Costner por ello.

Sienna Miller también protagoniza un papel destacado. Interpreta a una pionera amorosa que sigue a su esposo hasta el "asentamiento de Horizon" y cría a sus hijos sola después de un brutal ataque de los nativos.

En cuanto a la población indígena en la primera parte de "Horizon", varios críticos han criticado su representación como principalmente agresores. Hay algo de verdad en eso, especialmente considerando los esfuerzos de Costner para evitar estereotipos sobre los nativos en su debut como director en 1990 "Bailando con Lobos".

Por lo tanto, es probable que el papel de la población indígena, incluyendo a los actores Owen Crow Shoe y Tatanka Means, evolucione en las tres partes restantes de "Horizon".

"Horizon" vs. "Bailando con Lobos"

"Bailando con Lobos" ganó siete Oscars en 1991. Es natural compararlo con "Horizon", pero las similitudes son difíciles de encontrar. Mientras que "Horizon" comparte la misma época y muestra paisajes impresionantes, no se trata de la drama personal de un solo protagonista. En cambio, parece que Costner está revisitando temas y personajes clásicos del western en "Horizon". Grupos de colonos, nativos, soldados, vaqueros, forajidos y prostitutas todos aparecen. La primera pelea a duelo no está lejos.

Es prematuro juzgar a "Horizon" basándose solo en la primera parte. Se sugieren muchas ideas, pero no se exploran completamente. Es casi como si la película fuera solo un preámbulo de lo que aún está por venir.

Visualmente, "Horizon" ya es atractivo. La narración va acompañada de imágenes impresionantes: mesas, rocas rojas, ríos y campos interminables se capturan bellamente en planos panorámicos.

Queda claro desde el principio: Costner adora el género western. Antes de "Horizon", último dirigió el western "Open Range" (2003). Y por supuesto, "Yellowstone": desde 2018, Costner ha interpretado un papel protagonista en la aclamada serie western del director Taylor Sheridan. Después de algunas películas más pequeñas, el proyecto ayudó al regreso de Costner. Los fanáticos adoraron su interpretación del aparentemente tóxico pero extrañamente adorable patriarca de la familia.

Saying Goodbye to "Yellowstone"

Pero ahora se despide de su papel en "Yellowstone" como dueño del rancho John Dutton. En un video de Instagram de junio, Costner anunció que no volvería a "Yellowstone", también promocionando su nueva película. Sin duda, el enorme éxito de "Yellowstone" ayuda a Costner a promocionar su propio proyecto western.

"Sentí que esto pertenece a un teatro", dice Costner en una entrevista, expresando su pasión por su proyecto personal. "Por eso estaba determinado a crearlo. Creo que es muy original y emocionalmente cautivador".

Parece que Costner es indiferente a la recepción de "Horizon". Después de su notable éxito con "Bailando con Lobos" y legendarios roles en "Los Intocables", "El Guardián del Cuerpo" o recientemente "Yellowstone", el ganador del Oscar ya no tiene nada que probar. Simplemente está siguiendo su corazón.

"A pesar de enfrentar numerosos desafíos para obtener la financiación de su visión, Costner permaneció determinado a llevar 'Horizon' a la vida en los Estados Unidos de América".

"Ambientada en el Oeste americano, 'Horizon' busca contar la historia de various individuos que jugaron un papel significativo en dar forma a los EE. UU. como los conocemos hoy".

