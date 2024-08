- Un ucraniano buscado por el ataque a North Stream.

El Fiscal Federal busca a un ciudadano ucraniano, creído que ha huido de Polonia a su país natal, en el caso del supuesto sabotaje de los gasoductos Nord Stream hace casi dos años. La Fiscalía polaca ha recibido una orden europea de detención emitida por la Fiscalía Federal para arrestar a un sospechoso, informó una portavoz de la Fiscalía General en Varsovia a la agencia alemana de noticias.

El sospechoso es Wolodymyr Z., un ciudadano ucraniano que se encontraba recientemente en Polonia. Sin embargo, los investigadores no lo encontraron en su lugar de residencia, señaló la portavoz. Agregó: "El hombre cruzó la frontera entre Polonia y Ucrania a principios de julio". Según "Tagesschau", los investigadores alemanes se acercaron a las autoridades polacas con una orden europea de detención en junio.

Se cree que tres sospechosos son buzos

"The Time", "Süddeutsche Zeitung" y ARD informaron que el hombre, junto con otros dos ciudadanos ucranianos -un hombre y una mujer- son sospechosos de estar involucrados en los ataques. Se cree que adjuntaron dispositivos explosivos a los gasoductos como buzos. La información ahora publicada también se basa en "sugerencias de un servicio de inteligencia extranjero". La Fiscalía Federal se negó a comentar los informes de los medios a petición.

Varios estallidos dañaron e interrumpieron los dos gasoductos Nord Stream 1 y 2 a finales de septiembre de 2022. Los estallidos se registraron cerca de la isla danesa del mar Báltico de Bornholm. Poco después, se descubrieron cuatro fugas en tres de los cuatro tubos de los gasoductos Nord Stream. Antes, el gas natural ruso fluía a través de Nord Stream 1 a Alemania. Nord Stream 2 aún no estaba en funcionamiento debido al ataque ruso a Ucrania y las posteriores disputas políticas.

No hay entrada en la lista de personas buscadas de Schengen

Es posible que el sospechoso haya podido salir porque no había entrada en el registro de Schengen, en el que se listan a aquellos buscados con una orden europea de detención, señaló la portavoz de la Fiscalía General en Varsovia. Agregó: "Wolodymyr Z. cruzó la frontera polaco-ucraniana antes de que pudiera tener lugar la detención, y la guardia fronteriza polaca no tenía la información ni la base para arrestarlo, ya que no estaba listado como persona buscada".

Investigaciones previas se centraron en un velero en el que se encontraron explosivos en julio de 2023. Se sospechaba que la "Andromeda" podría haber sido utilizada para el transporte de explosivos. Según informes, los investigadores asumen que el comando de sabotaje consistió en cinco hombres y una mujer a bordo del barco, que se alquiló bajo papeles falsos.

Solo Alemania sigue investigando

Después del incidente, rápidamente surgió la pregunta de cómo se pudieron adjuntar las cargas explosivas para dañar los gasoductos. Los expertos consideraron probable que buzos entrenados pudieran adjuntar dispositivos explosivos en los lugares. Según informes de los medios, el sospechoso ucraniano buscado con la orden de detención es dicho ser instructor de buceo. Las autoridades de varios países habían iniciado investigaciones después del ataque. Dinamarca y Suecia han discontinuado los procedimientos desde entonces.

Por mucho tiempo, hubo diversas especulaciones sobre los perpetradores y los cerebros detrás del ataque. Durante meses, solo un pequeño círculo de personas dentro del gobierno federal y las autoridades involucradas conocían el estado actual de las investigaciones. Esto también podría deberse a que el caso es políticamente sensible. Después de todo, el proyecto Nord Stream 2 fue controvertido desde el principio. Polonia ya había rechazado la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que estaba previsto que suministrara gas de Rusia directamente a Mecklemburgo-Pomerania Occidental, incluso antes del ataque ruso en febrero de 2022.

El gobierno federal enfatiza su apoyo a Ucrania

Las investigaciones del Fiscal General Federal en el ataque no tendrán impacto en el apoyo de Alemania a Ucrania, destacó el portavoz adjunto del gobierno, Wolfgang Büchner, en respuesta a las preguntas de los periodistas en Berlín. Él declaró, "se están llevando a cabo investigaciones según la ley y sin tener en cuenta a la persona o el resultado de tales investigaciones". Agregó que las investigaciones "no cambian el hecho de que Rusia está violando el derecho internacional contra Ucrania".

La aclaración del acto de sabotaje es una prioridad para el gobierno federal, dijo Büchner. Se negó a evaluar si las autoridades polacas están cooperando suficientemente.

