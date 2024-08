Un triatleta olímpico reportó una infección viral grave.

Durante tres días, la triatleta belga Claire Michel había estado vomitando después de contraer un virus. La semana pasada, nadó en el Sena para la competencia olímpica. Los nadadores de agua abierta alemanes también están preocupados por el río parisino.

La triatleta belga Claire Michel no contrajo el virus E. coli durante la carrera individual del miércoles pasado mientras nadaba en el Sena. "Las pruebas de sangre mostraron que estaba infectada con un virus (no E. coli)", anunció en Instagram. Agregó que "sufrió de vómitos y diarrea durante tres días, lo que me dejó bastante agotada". Después de la enfermedad de Michel, Bélgica retiró a su equipo de la competencia mixta el lunes.

Los equipos de Suiza y Noruega también informaron sobre atletas enfermos después de las carreras individuales, pero ninguno hizo una conexión directa con la calidad del agua problemática del Sena. "Estuve enfermo durante aproximadamente doce horas del viernes a la noche del sábado", dijo el noruego Vetle Bergsvik Thorn a la agencia de noticias AFP. "Pero no sé si fue intoxicación alimentaria o del Sena".

También hay preguntas entre los nadadores de agua abierta

Sin embargo, hay más competiciones en el río. Los nadadores de agua abierta alemanes quieren tener su propia impresión de las condiciones en el Sena el miércoles. "Acabamos de recibir el informe de agua actual. Todo está en verde", dijo el entrenador nacional de larga distancia Bernd Berkhahn. "Tomaremos la decisión mañana si nos lanzaremos o no". Los atletas irán al sitio de la competencia olímpica en Pont Alexandre III por la mañana. No fue posible entrenar allí el martes debido a la mala calidad del agua en el río parisino.

Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones por la salud de sus atletas, Berkhahn dijo: "Tenemos que confiar en las declaraciones del organizador. Eso es un poco difícil para mí, pero lo haremos de esta manera". La carrera de mujeres está programada para el jueves y la de hombres para el viernes. La calidad del agua en el Sena ha sido discutida durante semanas. Hoy temprano, World Aquatics anunció que los valores de enterococos habían superado los límites establecidos en uno de los cuatro puntos de muestreo.

Si las condiciones en el Sena no son adecuadas para las carreras, se podría utilizar el lugar de remo como alternativa. Mirando hacia la primera carrera programada de 10 km, Berkhahn predijo: "Actualmente parece muy probable que la carrera de mujeres se carrying out on August 8".

Durante mucho tiempo se había discutido en París si la calidad del agua en el Sena era lo suficientemente buena para acoger competiciones. Se han invertido 1.400 millones de euros en plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema de alcantarillado en la región de París en los últimos años para mejorar la calidad del agua. Ahora se impide, entre otras cosas, que las aguas residuales también acaben en el río durante las fuertes lluvias.

