Un torneo titular, anidado con numerosas complejidades

Gianni Infantino está entusiasmado con su nueva gallina de los huevos de oro, la Copa Mundial de Clubes reformada, que se lanzará el próximo verano. Con FC Bayern y Borussia Dortmund liderando el camino, marca un nuevo capítulo en el fútbol de clubes a nivel mundial, según Infantino. Pero aún hay algunos cabos sueltos que atar. Preguntas como quién pagará la factura, solo siete meses antes del inicio en EE. UU., siguen sin resolverse.

Las organizaciones mediáticas y los broadcasters de televisión recibieron una invitación de Infantino a una "reunión informativa exclusiva y privada". The New York Times la describió como una "reunión de crisis". Es peculiar, si no directamente insólito, que Infantino esté impulsando con tanto ahínco la venta de derechos, según un veterano comerciante de derechos que asistió a la llamada "Reunión de Broadcasters" recientemente. Infantino y Nasser Al-Khelaifi, el influyente presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA) y del PSG, coanfitrión de la reunión.

Cumbre virtual con Bayern y Dortmund

Hans-Joachim Watzke, CEO de Borussia Dortmund, y Jan-Christian Dreesen, miembro de la junta de Bayern Munich, estuvieron entre los presentes en la reunión virtual, según fuentes. La pareja representa a los gigantes alemanes que han asegurado un puesto en el torneo del 15 de junio al 13 de julio. Los poderosos están emocionados con la competencia, ya que promete más dinero. Según The Athletic, los clubes europeos de élite podrían obtener más de $50 millones cada uno.

Para convertir esta fantasía en realidad, la FIFA debe obtener una importante entrada de ingresos, especialmente de los derechos de televisión. La entidad rectora del fútbol mundial, supuestamente, tenía un acuerdo de $1 mil millones con Apple para transmitir el evento, pero aún no se ha materializado.

Competencia de la Eurocopa Femenina y la Copa de Oro

En un movimiento separado, la FIFA acaba de emitir licitaciones para el torneo de 2025 en EE. UU. y la Copa Mundial de Clubes de 2029 con 32 equipos y 63 partidos cada uno. Esto significa que los jugadores que hayan calificado con sus equipos nacionales no estarán incluidos en la venta de derechos de televisión, al igual que los broadcasters de la Eurocopa Femenina (del 2 al 27 de julio) y la Copa de Oro (del 14 de junio al 6 de julio) en los países participantes.

Copa de Oro o Copa Mundial de Clubes? ¿De qué lado estarán los jugadores?

Este es un problema espinoso para los jugadores que hayan calificado con ambos, su equipo nacional y su club. Esto plantea un desafío particular para los jugadores de los tres clubes de México y los dos clubes de EE. UU.

La FIFA enfrenta críticas por favorecer la expansión de la Copa Mundial de Clubes, lo que podría afectar potencialmente a las estrellas al no darles un descanso en el verano. La FIFA argumenta en contra de esto, afirmando que la carga individual del jugador no aumentará.

Las Ligas Europeas y Fifpro tienen la intención de presentar una queja contra la FIFA ante la Comisión Europea debido a la "programación y expansión de la Copa Mundial de Clubes" que "no tiene en cuenta la salud mental y física de los participantes". La Comisión Europea puede tardar en resolver el problema.

¿Qué pasa con los traspasos de jugadores durante la Copa Mundial de Clubes?

La Copa Mundial de Clubes también plantea un desafío legal único para la FIFA. A mitad del torneo, podrían haber jugadores whose contracts with participating clubs expire, or players who move clubs on July 1st. Bayern's Manuel Neuer, Thomas Müller, and Joshua Kimmich, along with Manchester City's star performers, Kevin De Bruyne and Ilkay Gündogan, are impacted.

The clubs have a tricky situation on their hands. The future of these stars is likely to be resolved well ahead of time. FIFA's stepping up to make sure affected clubs have options and to avoid any potential miscommunications.

Los clubes principales deben establecer un acuerdo unánime

Una estipulación: los jugadores solo pueden representar a un club durante la Copa Mundial de Clubes. No pueden jugar para Club X hasta el 30 de junio y luego para Club Y hasta el 13 de julio. Para el período del 1 al 10 de junio, habrá una ventana de traspasos en la que los jugadores que hayan sido fichados podrán registrarse antes con su nuevo club, con la aprobación de las respectivas asociaciones miembro. Del 27 de junio al 3 de julio, habrá una ventana para reemplazar a los jugadores whose contracts expire during the tournament. FIFA ha llamado a los clubes y jugadores participantes a llegar a un acuerdo justo para los contratos que expiren y facilitar la participación de los profesionales.

