Un templo indio "libre de crueldad" con un elefante robótico de tamaño natural

El modelo animal, de 3,2 metros de altura, se llama Irinjadappilly Raman. Se utilizará para celebrar ceremonias en el templo Irinjadappilly Sree Krishna de forma "segura y sin crueldad", según un comunicado de prensa de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) de la India, que donó el elefante.

La mayoría de los elefantes en cautividad en la India son mantenidos ilegalmente o han sido enviados a otro estado sin permiso, según la organización de defensa de los derechos de los animales.

Los animales son sometidos a duros castigos y palizas con armas que tienen un gancho con punta de metal, añadió PETA India. Como consecuencia, muchos sufren dolorosas lesiones en las patas y piernas tras permanecer encadenados al hormigón durante largos periodos de tiempo.

Los elefantes pueden mostrar un comportamiento antisocial tras verse privados de comida, agua o cuidados veterinarios adecuados. Los elefantes frustrados a menudo intentan liberarse del cautiverio y, como resultado, pueden dañar a otros animales, humanos o propiedades, añadió el grupo.

Los líderes de la comunidad participaron el domingo en una ceremonia religiosa -conocida como Nadayiruthal- para introducir en el templo el robot donado.

Rajkumar Namboothiri, sacerdote principal del templo, se mostró "extremadamente feliz y agradecido" por la donación.

"Estamos muy contentos y agradecidos por recibir este elefante mecánico que nos ayudará a celebrar nuestros rituales y festivales sin crueldad, y esperamos que otros templos también piensen en sustituir a los elefantes vivos en sus rituales", declaró Namboothiri en el comunicado.

La actriz Parvathy Thiruvothu, partidaria del proyecto, dijo que la medida ayudará a los animales a tener "vidas respetuosas y dignas".

"En los tiempos que corren, tenemos acceso a comprender lo que los animales se ven obligados a soportar cuando los humanos los utilizan como entretenimiento", afirmó Thiruvothu en el comunicado.

"Ya es hora de que demos pasos más firmes e impactantes para poner fin a tales abusos y permitir que los animales tengan vidas respetuosas y dignas".

PETA India dijo que los elefantes cautivos mataron a 526 personas en Kerala durante un período de 15 años, de 1997 a 2012.

Fuente: edition.cnn.com