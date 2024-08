Un sospechoso inspirado en ISIS planeó un ataque suicida en el concierto de Taylor Swift, dicen las autoridades austriacas.

Agencias de inteligencia extranjera ayudaron a las autoridades a desentrañar el presunto plan, según el ministro del Interior del país, Gerhard Karner. Una fuente familiarizada le dijo a CNN que Estados Unidos emitió una advertencia a las autoridades de Viena.

Los organizadores cancelaron tres conciertos, que estaban programados para tener lugar en la capital europea desde el jueves hasta el sábado. CNN ha contactado a los representantes de Swift para obtener comentarios.

Los investigadores descubrieron un alijo de químicos, dispositivos explosivos y detonadores en el hogar del principal sospechoso, un simpatizante de ISIS de 19 años que había sido radicalizado en línea, según las autoridades.

El joven -que fue arrestado por la mañana del miércoles en la ciudad oriental de Ternitz- planeaba matarse y "a un gran número de personas", según el jefe de la agencia de inteligencia nacional, Omar Haijawi-Pirchner.

"Dijo que pretendía llevar a cabo un ataque utilizando explosivos y cuchillos", dijo Haijawi-Pirchner a los reporteros en Viena el jueves. "Su objetivo era matar a sí mismo y a un gran número de personas durante el concierto, ya sea hoy o mañana".

Dos sospechosos más fueron detenidos, de 17 y 15 años. El de 17 años trabajaba para una empresa de servicios que habría proporcionado servicios en el lugar del concierto. Fue arrestado cerca del estadio y Recently had broken up with his girlfriend, according to Haijwai-Pirchner.

Little has been revealed about the 15-year-old. Prosecutors will decide later if he was a witness or directly involved in the alleged plot.

The three are all Austrian citizens with either Turkish, North Macedonian or Croatian backgrounds.

The trio were in contact with other individuals who knew about the plan, said the country’s director general for public security, Franz Ruf. No-one else is being sought in direct connection with the plot, Ruf added.

The cancellations of the Swift concert triggered an outpouring of heartbreak, grief and relief among Swifties hoping to attend the record-breaking Eras Tour in Vienna. Hailed as a cultural phenomenon, the scale, influence and intricacy of Swift’s musical voyage have made headlines for boosting the economies of the cities she visits.

