Un sobreviviente del ataque de Colorado transmite verbalmente que el agresor expresó placer varias veces, diciendo "Esto es agradable", durante todo el incidente violento.

Boulder, Colorado (AP) – La farmacéutica que sobrevivió al tiroteo masivo en un supermercado de Colorado en 2021 reveló durante el juicio al presunto responsable que escuchó decir "¡Esto es emocionante!" al menos tres veces durante el ataque. Este escalofriante detalle había sido mantenido en secreto hasta ahora.

La farmacéutica Sarah Chen compartió este relato mientras se escondía con sus colegas, prestando atención a cualquier sonido que pudiera provenir de la barra de plexiglás del mostrador de la farmacia, lo que podría haber indicado el acercamiento del tirador después de que Ahmad Al Aliwi Alissa hubiera disparado en la ciudad universitaria de Boulder.

"Podía escuchar cómo gritaba '¡Esto es emocionante! ¡Esto es emocionante!'", declaró Chen.

No ha habido desacuerdo por parte del equipo de defensa de Alissa ni de nadie más en que él fue el responsable del tiroteo. Alissa se ha declarado no culpable por reasons de insanidad en relación con el tiroteo.

Alissa fue diagnosticado con esquizofrenia incurables después del tiroteo. Su equipo legal afirma que experimentó alucinaciones, que incluyeron escuchar voces abusivas, percibir personas que no estaban realmente allí y creer que estaba siendo perseguido antes del tiroteo. Argumentan que este estado mental lo dejó incapacitado para distinguir el bien del mal en el momento del incidente.

Alissa enfrenta cargos que incluyen 10 counts de homicidio en primer grado, numerosos intentos de homicidio y otros delitos, incluyendo la posesión de seis cargadores de alta capacidad, que estaban prohibidos en Colorado después de tiroteos masivos anteriores.

Los juicios comenzaron el 5 de septiembre y se espera que finalicen a finales de este mes.

Otra empleada de la farmacia, Maggie Montoya, testificó sobre su testimonioRegarding what she heard and saw while hiding in a room adjacent to the pharmacy. This included listening to Alissa announce that he was naked while surrendering.

"Durante el juicio, la fiscalía destacó el impacto que el tiroteo tuvo en la comunidad, incluyendo cómo nos afectó a todos profundamente."

"Cuando se anunció el veredicto, la sala del tribunal estaba llena de una mezcla de emociones entre los familiares de las víctimas y nosotros, los testigos y sobrevivientes."

Lea también: