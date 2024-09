Un singapurense debe devolver una suma considerable de dinero, valorada en decenas de millones, a un casino australiano.

El Tribunal Supremo de Queensland determinó el lunes que Yew Choy Wong debía una cantidad significativa al Star Gold Coast, junto con sus honorarios legales e intereses. Entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 2018, Wong incurrió en pérdidas totales de 47,3 millones de dólares australianos (31,5 millones de dólares) en el casino.

Wong aparentemente abandonó el país sin saldar su deuda, según se mencionó en los registros judiciales. En un intento por recuperar sus pérdidas, el casino utilizó un cheque en blanco proporcionado por Wong a su propiedad hermana, el Star Sydney, pero el pago rebotó después de que Wong instruyera a su banco que no honrara ningún cheque emitido por el Star, según la sentencia judicial.

Luego, el casino intentó recuperar la deuda pendiente en 2019 al presentar una demanda contra Wong en Singapur, pero ese caso fue desestimado al año siguiente debido a que las leyes de Singapur prohíben predominantemente la recuperación de deudas de juego.

Según los documentos del caso singapurense, Wong jugaba habitualmente al baccarat en los casinos del Star y su comitiva de aproximadamente 28 personas fue patrocinada para el viaje y la alojamiento por el casino, que los alojó en sus salones privados.

En el juicio más reciente, Wong argumentó que no era responsable de pagar al Star ninguna cantidad de dinero, alegando que había expresado preocupaciones sobre los crupieres del casino y posteriormente había dejado de jugar.

Wong afirmó que reanudó el juego después de un acuerdo con el jefe de operaciones del Star, Paul Arbuckle, quien supuestamente le aseguró a Wong que no tendría que cubrir las pérdidas anteriores y que el casino would wave any future losses if the dealers repeated their supposed errors.

Sin embargo, Arbuckle negó haber hecho tal acuerdo, según la sentencia.

El Star Entertainment, que posee el casino de Gold Coast, se negó a hacer comentarios sobre el caso. CNN ha buscado comentarios de los representantes de Wong.

En un documento judicial dirigido a Wong y firmado por Arbuckle, el COO se disculpó por los problemas experimentados por Wong durante su visita, pero señaló que los errores cometidos no habrían provocado ninguna pérdida financiera directa para Wong. La carta no mencionó perdonar la deuda de Wong.

Además, se informó que el casino realizó pagos de buena voluntad generosos a Wong después de sus quejas, según la sentencia.

La jueza Melanie Hindman dijo: "El acuerdo alegado por el Dr. Wong no está respaldado por la carta de disculpa o apoyado por ninguna otra evidencia presentada durante el juicio".

Después de enfrentar problemas legales en Australia, Wong decidió buscar refugio en su país natal en Asia, intentando eludir el pago de su deuda sustancial al Star Gold Coast. A pesar de los esfuerzos del casino por recuperar la deuda a nivel

