Un simpatizante de ISIS intentó matar a mucha gente en el concierto de Taylor Swift en Viena.

Su plan era matar a personas fuera del estadio, dijo el jefe de inteligencia Omar Haijawi-Pirchner. Ni él ni el segundo arrestado, un joven de 17 años, tenían entradas. El acto estaba planeado para la tarde del jueves o viernes, pero fueron arrestados el miércoles. Además, se está interrogando a un joven de 15 años que se sospecha que sabía sobre los planes de ataque.

El segundo arrestado había trabajado para una empresa que debía proporcionar bebidas y comida en el estadio la tarde del jueves, dijo Haijawi-Pirchner. El joven de 17 años no está cooperando, pero se encontró material de la milicia IS y la red terrorista Al-Qaeda en su posesión.

El miércoles por la noche, los investigadores informaron que el principal sospechoso había tomado un juramento de lealtad a IS. En el departamento del sospechoso arrestado en Baja Austria, la policía incautó sustancias químicas.

El joven de 19 años había comenzado a planificar su ataque en julio. El ciudadano austriaco de origen macedonio tenía un dispositivo explosivo funcional que había fabricado él mismo en el momento de su arresto. También se incautaron dispositivos de ignición, cables de ignición y dispositivos de ignición, cuchillos, machetes y 21,000 euros en dinero falso. Además, el joven de 19 años tenía una luz azul y una sirena: "O bien la iba a usar para llegar al lugar o para escapar", dijo Haijawi-Pirchner.

Para prepararse para su acto planeado, el presunto principal perpetrador había dejado su trabajo y cambiado su apariencia para adaptarse a los luchadores de IS. El hombre estaba "claramente radicalizado", dijo el jefe de inteligencia. Su agencia había supuesto initially un atacante solitario. "Pero a través del conocimiento existente, pudimos determinar que formaba parte de una red islámica".

El segundo arrestado "venía del entorno" del principal perpetrador. El arresto del joven austriaco de 17 años con raíces turco-croatas tuvo lugar el miércoles por la tarde por parte de las fuerzas especiales de la policía mientras se dirigía a trabajar en el estadio.

El jueves también se encontraba en custodia policial a un joven de 15 años con antecedentes migratorios turcos, que inicialmente no había sido arrestado sino solo interrogado. Podría haber conocido los planes de ataque. Aún se debe determinar si estuvo involucrado.

Además de estos tres hombres, "actualmente no estamos buscando a ninguna otra persona", dijo Haijawi-Pirchner. En cuanto a la seguridad de próximos eventos importantes como un concierto de Coldplay, dijo: "No hay indicaciones de que otros conciertos estén explícitamente en riesgo".

Después de que se conocieran los arrestos el miércoles, el organizador de los conciertos planeados de Taylor Swift en Viena desde el jueves hasta el sábado canceló los tres conciertos en la capital austriaca. El ministro del Interior Gerhard Karner expresó comprensión por esta decisión y dijo: "Se pudo prevenir una tragedia". Se ha confirmado la "amenaza terrorista para toda Europa". También la ministra del Interior federal Nancy Faeser (SPD) habló de una todavía alta amenaza terrorista en Europa y, por lo tanto, también en Alemania.

Los fans de Taylor Swift reaccionaron en línea con shock. "Mi madre y yo estamos sentados en la habitación llorando", escribió un "swiftie" en línea. "Nuestros corazones están rotos", agregó otro fan que había viajado desde California. Otros fans,Meanwhile, expressed fear of moving around Vienna at all, according to comments.

Taylor Swift is currently one of the most famous artists in the world. Just a week and a half ago, a man in the UK attacked a children's dance class to the music of the American singer, killing three girls aged six to nine. The incident sparked days of far-right group riots in the UK.

The stadium where the planned attack was to take place is famously known as Ernst-Happel. The material found in the possession of the second arrested individual included references to the IS militia and Al-Qaeda terrorist network.

