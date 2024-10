Un residente de Crimea enfrenta una condena de prisión sustancial debido a los cargos de supuesta traición.

16:42 Médico bajo investigación por obtener millones con certificados de discapacidad falsos

Un médico que ejerce como jefa de una comisión médica en Ucrania está bajo sospecha de haber acumulado millones al emitir certificados de discapacidad a hombres supuestamente enfermos. Durante registros en su residencia y lugar de trabajo en Chmelnytskyi, se incautaron alrededor de cinco millones de euros en efectivo. Además, se descubrieron más de dos millones de euros en sus cuentas offshore, según la Oficina de Investigación del Estado. La médica de 64 años también adquirió numerosas propiedades y vehículos de lujo. Durante los registros, los investigadores encontraron listas de hombres que habían recibido certificados de enfermedad falsos. Se enfrenta a hasta 12 años de prisión, según informes de los medios. Mientras tanto, la fiscalía en la región oriental ucraniana de Járkov entregó a 13 médicos que supuestamente emitieron certificados de discapacidad a más de 400 hombres por aproximadamente 2.200 euros cada uno.

16:12 Ucrania asume responsabilidad por incendio en depósito de petróleo ruso

Ucrania asume la responsabilidad de un incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Voronezh. Fuentes ucranianas del servicio de seguridad interior SBU afirmaron: "La defensa aérea del enemigo falló a pesar de estar activa". El depósito, que contenía veinte tanques, fue atacado durante un ataque con drone nocturno, lo que provocó un incendio significativo. El gobernador de Voronezh confirmó que un drone ucraniano golpeó un tanque vacío en el depósito de petróleo, lo que causó un incendio menor que se extinguió rápidamente. Sin embargo, los servicios de emergencia rusos informaron sobre un incendio que cubría un área de 2.000 metros cuadrados en un almacén en la región de Voronezh.

16:00 Gobernador de Jersón: mujer mayor muerta por ataque de drone ruso

El gobernador de la región de Jersón informó sobre una fatalidad como resultado de un ataque con drone ruso. Una mujer de 75 años falleció cuando el ejército ruso atacó Jersón con un drone a media tarde.

15:49 Wagenknecht y Wadephul elogian a Woidke, Voigt y Kretschmer por su contribución a Ucrania

Aunque la apelación conjunta de los ministros de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, y el presidente del CDU de Turingia, Mario Voigt, ha recibido críticas significativas por su enfoque hacia Ucrania, han surgido elogios de Sahra Wagenknecht, jefa de la BSW. "Una propuesta thoughtful y contrastante" fue su llamado conjunto, compartió con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". También llegó el apoyo del experto en política exterior del CDU, Johann Wadephul: "La propuesta es responsable porque se adhiere a nuestras pautas fundamentales: reconoce la violación del derecho internacional por parte de Rusia, nuestra firme adhesión a la UE y la OTAN, y una resolución solo posible de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas". Con el artículo invitado, se ha dibujado una "línea roja". "Si se cruza, no habrá cooperación con la BSW". Wadephul percibe la apelación como "un intento serio de crear un puente para posibles negociaciones de coalición mientras se adhieren a sus propios principios". El hecho de que tres políticos líderes del CDU y el SPD participaran en esta iniciativa es "un poderosostatement".

15:30 Políticos del este critican la apelación ucraniana: "Valores son intercambiados por ganancias de poder"

El líder del CDU, Friedrich Merz, criticó los llamamientos para más esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania por parte de los líderes políticos del este. "Ucrania está luchando por su propia existencia. Es en nuestro propio interés seguir apoyándola. Las conversaciones de paz solo se materializarán si ambas partes están preparadas", dijo Merz al "Süddeutsche Zeitung". También llegó la crítica del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del SPD, Michael Roth. "Si la carta de los tres futuros ministros-presidentes se refiere a una suavización de las posibles negociaciones de coalición con la BSW, aconsejo extrema precaución", dijo, haciendo referencia a la alianza entre Sahra Wagenknecht y las elecciones estatales recientes. La diputada del FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, compartió sus pensamientos con el "Rheinische Post". "Se siente que los valores liberales de nuestro país se están intercambiando por una pequeña ganancia de poder y campaña". Los líderes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer del CDU y Dietmar Woidke del SPD, junto con el presidente del CDU de Turingia, Mario Voigt escribieron un artículo invitado en el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", llamando a un alto el fuego en Ucrania y instando al gobierno federal a negociar con Rusia. Aprende más aquí.

15:05 Examen post mortem determina la causa probable de la muerte en el supuesto "ballena espía"

En contra de las especulaciones de los activistas de los derechos de los animales, el supuesto "ballena espía" encontrado en Noruega probablemente murió a causa de una infección bacterial. Los veterinarios que realizaron la autopsia al cetáceo concluyeron: "La causa probable de la muerte fue una infección bacterial". Esto podría haber sido debido a una herida en la boca, según el informe de autopsia, dijeron las autoridades. El Instituto Veterinario Noruego y los expertos forenses de la policía determinaron que varias heridas cutáneas superficiales en el mamífero marino no eran heridas de bala y no se encontraron proyectiles ni otros fragmentos de metal. La ballena fue avistada por primera vez en Noruega en 2019, llevando un arnés con una cámara y la inscripción "Equipo de San Petersburgo", lo que provocó especulaciones de que podría ser una ballena espía rusa o una ballena de terapia. Fue encontrada muerta en una bahía noruega a finales de agosto de 2024. Dos organizaciones de protección animal alegaron que la ballena había sido disparada basándose en la naturaleza de sus heridas y presentaron una denuncia.

14:33 Ataques con Drones Múltiples: Kiev Informe DañosUkraine afirma haber derribado 9 drones y haber impedido otros 7 de 19 que intentaban golpear la infraestructura crítica durante la noche. El alcalde Vitali Klitschko de Kiev informa que un edificio residencial sufrió daños en la ciudad, con un incendio subsiguiente rápidamente extinguido. En el sur de Jersón, el gobernador Yaroslav Yanushevych comparte que múltiples ataques golpearon la infraestructura crítica, las instalaciones de servicios públicos y 35 hogares privados, lo que resultó en una fatalidad y cuatro heridos.

14:04 Moscú: "Kiev está Jugando con Fuego"Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, comenta a Reuters, stating, "Kiev continúa jugando con fuego, y por supuesto, llamaremos la atención de los representantes de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre esto." El jueves, las fuerzas rusas supuestamente frustraron un drone ucraniano cerca de la planta nuclear de Kursk, y algunas fuentes informan de un incendio a varias millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, negó previamente que se hubieran utilizado armas ucranianas cerca de la planta nuclear.

13:46 Francia Envia 12 Cañones Caesar a UcraniaEl ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu anunció a través de la plataforma X que la empresa de defensa francesa KNDS ha obtenido un contrato para enviar 12 cañones Caesar, financiados por Ucrania. Caesar significa "Sistema de Artillería Móvil con Munición," y este sistema de artillería autopropulsado puede golpear objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. Lecornu añadió, "Aumentar nuestra capacidad de producción de la industria de defensa ayuda a apoyar a Ucrania." Francia ha proporcionado anteriormente cañones Caesar a Ucrania.

13:11 Ucrania: Ataque por Incendio en la Sede del FSB en NovosibirskSe produjo un ataque por incendio en la sede de la agencia de inteligencia doméstica rusa FSB en Novosibirsk el 3 de octubre. Un hombre capturado en un video por la inteligencia militar ucraniana presuntamente provocó el incendio y murió en él. Los medios de comunicación rusos informaron del incidente.

**12:34 Rusia: Trabajador de la Planta Nuclear Muerto en un Ataque con Bomba en el CochUn figura clave en la planta nuclear ucraniana ocupada por Rusia en Zaporizhzhia murió en una explosión de una bomba en un coche. El servicio de seguridad de Ucrania publicó imágenes de una explosión de un coche y afirmó que "jefe de seguridad de la planta nuclear" Andriy Korotky había muerto. El servicio de seguridad identificó a Korotky como un "criminal de guerra" que "colaboró voluntariamente con los ocupantes rusos" ya que denunció a los empleados proucranianos de la planta nuclear. La dirección pro-rusa de la planta nuclear confirmó la muerte de Korotky y la calificó de "ataque terrorista orquestado por Kiev". El director de la planta nuclear, Yuri Chernichuk, lo calificó de "ataque temerario" que "debe ser castigado". El Comité de Investigación de Rusia afirmó que un dispositivo explosivo había sido implantado bajo el coche de Korotky en su casa y detonado cuando salía.

12:02 Munz: Putin Quiere Mostrar "La Guerra Vale la Pena"Según Rainer Munz, el ejército ruso intensificará su presión en el este de Ucrania después de la captura de la ciudad de Vuhledar. Munz también explicó por qué Putin está nombrando cada vez más a veteranos de guerra en puestos de alto nivel.

11:29 Ucrania: Al Menos 177 Prisioneros de Guerra Ucranianos Muertos en Custodia RusaDesde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos han muerto en custodia rusa, explica Victoria Tsymbaliuk del centro de coordinación de prisioneros de guerra ucranianos en el "Kyiv Independent". El número real de fallecidos en custodia rusa podría ser significativamente mayor debido a la falta de monitoreo internacional, añade Tsymbaliuk. "Many victims' bodies have not been returned, and some are not even recognized as captives by Russia," Tsymbaliuk mentions. Reports of Ukrainian POWs experiencing torture or death in Russian captivity have surfaced. In September, the prosecutor general's office initiated criminal proceedings into the execution of 84 Ukrainian POWs.

11:00 Ucrania: Rusos Atacan la Región de Kirovohrad con DronesLas fuerzas rusas atacaron la región de Kirovohrad en el centro de Ucrania con drones, informó el jefe de la administración militar regional, Andriy Raykovych, en su canal de Telegram. Un edificio de la sede de una empresa en Holovanivsk sufrió daños en el ataque con drones, lo que provocó lesiones en una persona.

10:27 Aseguradora UNIQA Por Fin Sale de RusiaLa aseguradora austriaca UNIQA ha completado la venta de su subsidiary rusa a Renaissance Life. El precio de la compra no se ha revelado. UNIQA anunció hace más de un año que planeaba vender su subsidiary de seguros conjunta con Raiffeisen Bank International (RBI) a la aseguradora rusa Renaissance Life. "Con la finalización de esta transacción, hemos salido oficialmente del mercado ruso", dijo el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incendios Mayores en Dos Depósitos de Combustible RusosIncendios arrasaron dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (ver entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev afirma que un ataque con drone ucraniano causó el incendio. Informó en Telegram que fragmentos de un drone de combate interceptado cayeron en el depósito y encendieron un tanque vacío. Se compartieron imágenes en las redes sociales del supuesto ataque con drone, aunque el alcance del incendio permaneció

08:58 Ucrania Revela las Pérdidas de Rusia en Casualidades

El Estado Mayor ucraniano ha revelado nuevas estadísticas de bajas para las tropas rusas en Ucrania. Según sus datos, Rusia ha perdido aproximadamente 657,940 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,230. El informe de Kiev también indica que se han destruido 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones. En total, Rusia ha perdido 8,908 tanques, 18,965 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 16,494 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones internacionales sugieren pérdidas más bajas, pero estas cifras también pueden ser valores mínimos.

08:09 Ucrania Informe 82 Ataques Rusos en la Región de Sumy

Las fuerzas rusas han atacado la región de Sumy en el noreste de Ucrania 82 veces en las últimas 24 horas, informó la administración militar regional en Telegram. Ocho personas resultaron heridas en los ataques. Se dice que las fuerzas rusas utilizaron morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones. Más de diez comunidades en Sumy resultaron afectadas, incluidas Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkiwka, Krasnopillja, Velyka Pyssariwka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda. La región de Sumy limita con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

07:33 Ucrania Abre el Primer Centro de Reclutamiento en Polonia

El ejército ucraniano ha establecido un centro de reclutamiento en Polonia, anunció el Ministerio de Defensa de Ucrania. El centro de la "Legión ucraniana" en la ciudad polaca de Lublin es el primer centro de reclutamiento en el extranjero del ejército ucraniano. El plan de entrenar una "Legión ucraniana" en Polonia fue parte de un acuerdo de seguridad firmado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. Desde la invasión rusa, Polonia ha acogido a casi un millón de personas de Ucrania. Las estimaciones del gobierno ucraniano sugieren que alrededor de 300,000 personas de edad combatiente de Ucrania viven en Polonia. El ministro de Defensa polaco Waldemar Kosiniak-Kamysz dijo al portal "Wirtualna Polska" que Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos, sino solo de su entrenamiento militar. "El número de ucranianos que se han alistado para esto es demasiado pequeño", dijo Kosiniak-Kamysz. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se han recibido casi 200 solicitudes hasta ahora.

06:52 ISW: Recursos Rusos Críticamente Agotados para la Ofensiva en Ucrania Oriental

Las fuerzas rusas ya no tienen suficientes recursos personales y materiales para mantener esfuerzos ofensivos intensificados de manera indefinida, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). La ofensiva rusa del verano se había preparado por la dirección militar rusa durante meses. Sin embargo, los recursos y reservas reunidos para este propósito probablemente estén significativamente agotados debido a los intensos combates de los últimos meses, según el ISW. Al igual que los oficiales ucranianos y el ISW habían evaluado anteriormente, la actual ofensiva rusa en Ucrania oriental probablemente alcance su punto máximo en los próximos meses, si no en las próximas semanas.

06:12 Zelensky: "La Línea del Frente Debe Fortalecerse"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió la visita del nuevo secretario general de la OTAN Mark Rutte a Kiev solo dos días después de su inauguración como "significativa". "Ahora se trata de implementar estos acuerdos prioritarios con los socios de Ucrania", dice Zelensky en su discurso en video de la noche. En primer lugar, todos los compromisos hechos por los socios de Ucrania en cuanto al apoyo para defender el país deben cumplirse completamente, enfatiza Zelensky, refiriéndose a promesas anteriormente incumplidas o parcialmente implementadas. "La línea del frente debe fortalecerse", dice Zelensky. Además, exige permiso de los socios para el uso de armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. "Todo el mundo en la alianza es consciente de la necesidad", dice el Presidente. Zelensky también menciona la defensa aérea como otra prioridad.

05:35 Ucrania Destaca Capacidades de Armas Pequeñas para Atraer Inversores Extranjeros

El Ministerio de Defensa de Ucrania busca inversores extranjeros para su industria de defensa. Se organizó una exposición de armas especial para posibles inversores extranjeros en un lugar no revelado de Ucrania, según la agencia Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkov presentó una variedad de armas ucranianas, incluidas un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, vehículos no tripulados suicidas y vehículos para limpiar minas. "Tenemos desarrollos únicos que ya han sido probados en combate y refinado por los desarrolladores hasta cierto estándar", dijo. Según Ukrinform, el Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha invertido cuatro mil millones de dólares (3,6 mil millones de euros) en la industria de defensa y espera atraer más inversiones de socios internacionales.

02:51 Kiev Fortalece Defensas del Este

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyj, ha ordenado reforzar las instalaciones de defensa en la región oriental de Donetsk. Las fuerzas rusas avanzan en múltiples sectores en el este de Ucrania. Syrskyj compartió esta información en las redes sociales, mencionando que está colaborando con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav en "una de las líneas del frente más críticas".

22:22 El Conflicto con Ucrania Afecta el Turismo en Letonia

El conflicto de Rusia con Ucrania está afectando negativamente la industria turística de Letonia, según informó hoy el periódico letón "Diena". Tanto los empresarios del sector de la hospitalidad como la Oficina Central de Estadística reconocen que la guerra está obstaculizando la recuperación del sector turístico después de la COVID-19. Además, los visitantes perciben la región báltica como menos segura debido a la proximidad de los conflictos militares vecino.

21:40 Suiza Ayuda a Ucrania con 1.500 Millones de Euros

Suiza planea contribuir con 1.500 millones de francos suizos (aproximadamente 1.540 millones de euros) a los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania en los próximos cuatro años. Los fondos se destinarán principalmente a la autogestión ucraniana, la eliminación de minas y la ayuda humanitaria. Los fondos restantes se destinarán a proyectos que involucran al sector privado suizo, el Ministerio de Comunidades y Territorios Desarrollo e Infraestructura de Ucrania. "Para mostrar la gravedad de nuestras intenciones, nuestro representante en Ucrania supervisará la implementación del proyecto", anunció el embajador suizo Felix Baumann durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba también destacó la construcción de apartamentos para las 4.5 millones de personas desplazadas de Ucrania como una prioridad para la colaboración con Suiza.

20:39 Ucrania Adquiere el Sistema de Defensa Aérea Patriot de Rumania

Las autoridades ucranianas han aceptado un sistema de defensa aérea Patriot de Bucarest, según confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa rumano, Constantin Spinu, a Radio Libre Europa. "Expreso mi gratitud a todos los países que nos ayudan en la defensa aérea, especialmente agradecido a Rumania por los sistemas Patriot. Juntos, podemos lograr una mayor efectividad - podemos poner fin al terror ruso al destruir los drones Shahed y misiles juntos", mencionó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso del miércoles por la noche. Inicialmente reacio, Bucarest decidió en junio donar uno de sus Patriots. El gobierno rumano autorizó la entrega del sistema el mes pasado.

19:57 Forbes: Gazprom se Convierte en la Compañía Rusa Menos Rentable

El conglomerado ruso, la Compañía de Acciones Públicas Gazprom, incurrió en una pérdida neta récord de 5.500 millones de euros en 2023, lo que marca el primer año en 25 años, según la revista de negocios Forbes. El Complejo Químico de Gas de Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupó el segundo lugar en la lista de Forbes de las compañías rusas menos rentables. Las pérdidas de Gazprom la colocaron entre las cinco compañías rusas menos rentables, junto con Ozon (con una pérdida neta de 408 millones de euros), la Corporación Unida de Aviación (con una pérdida neta de 326 millones de euros, que pertenece a Rostec), y la plataforma de redes sociales VK (con una pérdida neta de 326 millones de euros).

A pesar de que el texto proporcionado no menciona directamente el conflicto ucraniano, podemos crear dos escenarios hipotéticos que introducen y se refieren al tema. Aquí están las oraciones:

Dado la tensión creciente en Europa Oriental, se han hecho llamamientos a un mayor apoyo internacional a Ucrania, especialmente en el ámbito de la provisión de armas. Algunos expertos argumentan que las capacidades defensivas de Ucrania podrían mejorarse significativamente mediante la inversión extranjera en los sectores de fabricación de armas pequeñas. En el contexto del conflicto ucraniano en aumento, los expertos han destacado la importancia de centrarse en la fabricación de armas pequeñas para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania. Con la inversión adecuada y los avances tecnológicos, Ucrania podría emerger como un jugador clave en el mercado global de armas pequeñas de alta calidad y de bajo costo.

