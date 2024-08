- Un rendimiento radiante en oro

Heidi Klum (51) está de vuelta en el trabajo: La modelo de 51 años posó el martes por la noche antes del show en vivo del programa de talentos de EE. UU. "America's Got Talent", bronceada y radiante para los fotógrafos. Es el primer show en vivo del programa de talentos y el inicio de los cuartos de final. Klum se sienta junto a la estrella de "Modern Family" Sofía Vergara (52) en el jurado.

Aparición dorada de pies a cabeza

Con su vestido mini dorado y capa a juego, la esposa de Tom Kaulitz (34) parecía una gladiadora glamurosa. Los volantes rojos en la falda recogida añadían un toque de color.

Incluso los accesorios eran todos dorados. Sus tacones de aguja con un tacón de mega altura mostraban las largas piernas de Klum. Un collar de varias filas con medallones en forma de corazón y pulseras brillantes resaltaban aún más su bronceado.

Vacaciones con el marido Tom Kaulitz

La modelo pasó las últimas dos semanas con su marido Tom Kaulitz en la isla caribeña de Saint Barth. Compartió sus vacaciones románticas con sus fans a través de instantáneas regulares. Esto included numerous pictures and clips in a revealing bikini or even completely topless. Only her long blonde hair or her hands covered the essentials. "It really feels like summer. We're capturing everything," Klum commented among other things on the snapshots taken by Tom Kaulitz.

The couple celebrated a special anniversary at the beginning of August. On August 3, 2019, the model and Tokio Hotel musician exchanged vows on the yacht "Christina O." in front of the stunning backdrop of Capri. The actual wedding ceremony is said to have taken place in February.

The couple also spent their fifth wedding anniversary together on the beach. "We celebrate today and every day our love. Happy anniversary," Klum commented on a clip showing her lying on the beach with her head on her husband's back.

