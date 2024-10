Un portero excepcional frena la derrota del Eintracht interceptando un marcador inusual

Tras la victoria de Eintracht Frankfurt sobre Besiktas, los elogios fueron un bálsamo tranquilizador para Kaua Santos, possibly fortaleciéndolo para el enfrentamiento de la Bundesliga contra Bayern Munich. Sin embargo, una nube pendía.

En los minutos finales del encuentro, un evento tuvo lugar que no debería haber ocurrido en esa particular noche del jueves. El aparentemente invencible Kaua Santos, quien había entregado una impresionante actuación esa noche en el Istanbul Tüpraş Stadyumu, permitió involuntariamente que un disparo o centro (los detalles siguen siendo confusos) desde el ala izquierda se le escapara y entrara en la portería. El error fue desconcertante y no reflejó adecuadamente el rendimiento de Santos, quien había frustrado con éxito múltiples amenazas, asegurando así los primeros tres puntos de Eintracht Frankfurt en la campaña de la Liga Europa (3:1).

¿Qué podría haber pasado por alto Santos, el sustituto del lesionado starter Kevin Trapp? El problema surgió tan temprano como en el sexto minuto en este extraordinariamente ruidoso estadio. Santos hábilmente desvió un potente disparo de Cher Ndour desde la distancia, curvándolo alrededor del poste. Esta intervención clave fue crucial para Santos, así como para Eintracht, dado sus recientes nervios. Aún llevaba la culpa de haber cedido un empate en tiempo de descuenta en el empate 3:3 contra Viktoria Pilsen en el partido inaugural una semana antes, debido a un grave error.

Ahora, Santos, que mide 196 cm, disfrutaba del apoyo de sus compañeros alrededor del capitán Robin Koch. Los espectadores turcos quedaron desconcertados por primera vez durante el partido, aunque esto estaba lejos de ser lo último. El sufrimiento colectivo de los espectadores se convirtió en una de las imágenes definitorias del juego.

Frustración e indignación en Estambul

Eintracht Frankfurt no solo se vio bendecido con la habilidad de Santos, sino también con un toque de suerte que les impidió experimentar consecuencias desastrosas desde su perspectiva temprano en el partido. Después de una carrera de ocho minutos, el experimentado delantero de Estambul, Ciro Immobile, había expertamente encontrado su camino después de un pase perfecto. Se produjo un forcejeo entre Immobile y Koch, con el jugador alemán empujando involuntariamente al italiano. El árbitro y el VAR examinaron el incidente meticulosamente durante un período prolongado. Finalmente, mantuvieron la más leve de las decisiones de fuera de juego, así salvando a Koch y a Eintracht de una situación incómoda. Soportar más de 80 minutos contra este equipo experimentado en inferioridad numérica habría sido un desafío abrumador.

Sin embargo, los acontecimientos se desarrollaron de otra manera. Eintracht Frankfurt tomó rápidamente una ventaja decisiva con un doblete. Omar Marmoush convirtió un penal que se había ganado él mismo en el 19º minuto, y luego Dina Ebimbe empujó un libre directo ensayado hacia el poste lejano desde cerca en el 22º minuto. Esta secuencia dejó atónito al estadio, y incluso los furiosos ataques de los jugadores de Besiktas no pudieron perforar la defensa resuelta de Eintracht. Los centros de Milot Rashica y compañeros no fueron lo suficientemente precisos para marcar la diferencia.

Y cuando la presión aumentó, Kaua Santos emergió como el escudo. Durante el 26º minuto, detuvo un penal que Immobile había golpeado hacia su esquina preferida, inferior izquierda (desde el punto de vista del tirador). El intento fue preciso y poderoso, pero el joven brasileño, demostrando una agilidad notable, se zambulló hacia la esquina y milagrosamente salvó la situación. El collectif gasp de la multitud detrás de él revitalizó a Santos. Una vez más, Koch y sus compañeros se reunieron alrededor del jugador de 21 años, agradeciéndole. Pero había más - perhaps the most astonishing block came from Santos following 37 minutes. A beautifully disguised shot from Rafa Mir, directed towards the upper corner, Santos executed a sensational deflection onto the post.

Listo para FC Bayern

Casi era imposible culpar al equipo recién revitalizado, revigorizado por varias leyendas del fútbol europeo. Dominaron el juego, presionaron hacia adelante, pero finalmente encontraron su igual en Santos. Lo mismo ocurrió durante la prórroga, cuando expertamente desvió un disparo desviado hacia la barra. En la segunda mitad, hubo un período de calma frente a su portería, ya que Arthur Theate y compañía frustraron numerosos ataques. Las pocas pelotas sueltas que alcanzaron el área penal fueron arrebatadas del aire por Santos. Incluso logró impresionó una vez más en el 84º minuto. Sin embargo, pasó desapercibido para la mayoría de los espectadores. Dos minutos antes de eso, el sustituto Ansgar Knauff había golpeado para ampliar la puntuación a 3:0 con un astuto disparo exterior-dentro, justo antes de que comenzara la gran salida de aficionados.

El 'momento de decepción de uno de muchos' llegó, sin embargo, en forma de un gol de Semih Kılıçsoy durante la prórroga, dejando a Santos visiblemente disgustado. Pronto después, los elogios llovieron desde todas las direcciones. Incluso Immobile lo elogió, extendiendo la mano y compartiendo algunas palabras amables con el portero. Este gesto pareció traer una sonrisa al rostro de Santos. Desde dentro del equipo, los elogios se desbordaron. "Creo que Kaua tuvo una actuación sobresaliente, dada su buena naturaleza. Me alegra", notó el entrenador de Eintracht, Dino Toppmöller.

El portero de Bosphorus, Kaua Santos, fue nombrado "Jugador del Partido" por el defensor Rasmus Kristensen. Realizó una actuación excepcional, registrando diez impresionantes atajadas. A pesar de un error hacia el final, no tuvo un impacto significativo en el resultado. No fue un problema mayor, ya que todos decidieron pasar página. El mediocampista Ansgar Knauff comentó: "Kaua está molesto por el último disparo, pero aún así logramos salir victoriosos gracias a su capacidad para mantener la portería en cero durante un período prolongado". El director deportivo Markus Krösche también elogió sus impresionantes atajadas y su rendimiento general.

Gracias a esta victoria, el equipo de Frankfurt encara el partido crucial de la Bundesliga contra el FC Bayern el domingo por la noche con gran confianza. Si logran obtener una victoria, se posicionarán en la cima de la tabla. Sin embargo, Krösche advierte contra la excesiva arrogancia: "Bayern presentará un desafío completamente diferente". Al menos: Kaua Santos está preparado, aunque el lesionado de larga data Trapp retome los entrenamientos del equipo.

El error de Santos durante el partido podría haber sido un tema de discusión entre los entrenadores del Eintracht Frankfurt mientras se preparan para su próximo partido de la Bundesliga contra el Bayern Munich. A pesar del error, las impresionantes atajadas de Santos durante el partido, incluyendo la parada de penalti contra Immobile, fueron ampliamente elogiadas.

Después de su victoria contra el Besiktas, los jugadores del Eintracht Frankfurt, incluyendo a Kaua Santos, podrían haber discutido estrategias para su próximo partido de la Bundesliga contra sus rivales locales, el Bayern Munich, conocido por su formidable habilidad en el fútbol.

Lea también: