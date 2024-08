Un piloto ruso filmando el accidente de su avión de combate.

Un video ha circulado en las redes sociales que muestra a un piloto ruso y su avión de combate en llamas. Los informes sugieren que el metraje podría ser del año pasado. La causa del accidente es desconocida.

Un video grabado con un teléfono celular que circula en línea parece mostrar a un piloto ruso utilizando un asiento eyector para abandonar su avión de combate. Según el portal estadounidense The War Zone, el metraje fue publicado por primera vez en el canal de Telegram del bloguero de la guerra rusa Kiril Fedorov.

El clip, que dura más de 40 segundos y se grabó completamente desde la perspectiva del piloto, comienza por encima de las nubes, mostrando el avión en llamas que gira hacia el suelo mientras el piloto desciende en paracaídas. A mitad del video, el hombre se quita la máscara de oxígeno, levanta la visera y comienza a hablar.

"Tu avión me golpeó, tuve suerte de que hubiera tierra abajo. Tengo que encender el GPS, no hay señal aquí, eso apesta", dice el piloto, agregando "fue atacado y no tuvimos tiempo de hacer nada". No está claro si el avión de combate fue derribado por la defensa aérea ucraniana o posiblemente por fuego amigo de las tropas rusas.

Debido a la distancia desde la cámara y la mala calidad del video, el modelo exacto del avión es incierto. The War Zone especula que podría ser un avión de combate multimisión de un solo asiento, posiblemente un Su-35S, según su forma. Sin embargo, ya que el piloto habla en primera persona del plural, también podría ser un Su-34 o Su-30, que tienen tripulaciones de dos personas.

La ubicación y la fecha del metraje también son desconocidas. La calma del piloto y su decisión de grabar el accidente sugieren que podría haber ocurrido en territorio ruso o en una zona ucraniana ocupada por las fuerzas rusas.

The War Zone también cita un canal polaco de OSINT en la plataforma X, que analiza fotos y videos del campo de batalla y sitúa el accidente cerca del pueblo de Chervonyi Yar en la región de Jersón, sur de Ucrania. El canal sugiere que el incidente ocurrió el 22 de diciembre de 2023, cuando Ucrania informó haber derribado tres Su-34 rusos en el sur del país.

The War Zone contactó al Ministerio de Defensa ruso en busca de un comunicado sobre el incidente, pero aún no ha recibido respuesta. La comisión que investiga el incidente probablemente emitirá un informe con sus hallazgos una vez que se haya analizado toda la evidencia.

