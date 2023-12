Un perro militar israelí grabó las voces de los rehenes días antes de que murieran por fuego amigo

El vídeo, localizado por las FDI el martes, muestra que la grabación tuvo lugar durante un intercambio militar entre las fuerzas israelíes y militantes de Hamás en un lugar donde estaban retenidos los rehenes, dijo el contralmirante Daniel Hagari en una rueda de prensa diaria. El perro murió en el intercambio.

"Se oyen voces, y cuando analizamos el clip, comprendimos que en el audio se oye a los tres rehenes, plenamente identificados vocalmente", dijo Hagari.

No dio detalles sobre lo que se oía decir a los tres rehenes: Yotam Haim, Alon Shamriz y Samer Talalka.

Los militantes que retenían a los tres hombres murieron durante los combates, lo que parece haber permitido a los cautivos huir, dijo Hagari, citando un análisis inicial de las FDI del vídeo GoPro.

Israel se tambalea tras la admisión de las FDI de que mataron a los reh enes el viernes. Los tres hombres habían sido capturados por Hamás durante el ataque terrorista del grupo del 7 de octubre.

El sábado, un oficial de las FDI dijo que el trío había salido de un edificio a decenas de metros de un grupo de tropas israelíes. Iban sin camiseta y ondeaban una bandera blanca, según el funcionario, que habló con los periodistas bajo condición de anonimato para poder hablar libremente sobre una investigación en curso.

Al menos un soldado se sintió amenazado y abrió fuego, matando inmediatamente a dos de los hombres. El tercero resultó herido y volvió corriendo al interior del edificio. La unidad israelí escuchó un grito de auxilio en hebreo, momento en el que el comandante de la brigada ordenó a sus tropas que dejaran de disparar. Sin embargo, se produjo otra ráfaga de disparos. El tercer rehén murió más tarde.

La noticia ha sido recibida con reacciones encontradas por parte de las familias de los rehenes asesinados, algunos expresando su furia y otros su perdón.

Avi Shimriz, padre de Alon, el rehén de 26 años asesinado, acusó al Primer Ministro Benjamin Netanyahu de cobardía por no llamarle ni visitarle para expresarle sus condolencias.

En declaraciones al Canal 13 de noticias de Israel, Shimriz dijo: "El Primer Ministro no se atreve a hacer una llamada -no ha llamado- y no vendría aquí", estableciendo un contraste con el Ministro de Defensa Yoav Gallant, de quien dijo que le había llamado dos veces.

Expresó su profunda frustración al enterarse de que los soldados israelíes habían conseguido matar a los combatientes de Hamás que retenían a los tres rehenes y estar tan cerca de reunir información de inteligencia que podría haberlos salvado.

"Demuestra lo grande que es el fallo [...] Aquí hay una metedura de pata, grave", dijo. "El tirador no debería haber abierto fuego y, si es un buen combatiente, debería haber sabido que sólo se aprieta el gatillo cuando se tiene la certeza de que se trata de un terrorista".

Shimriz dijo que los mandos no habían avisado a los soldados de que podía haber rehenes en la zona y que deberían haberse difundido fotografías de los cautivos para que los soldados pudieran reconocerlos.

Pero reconoció que las tropas sobre el terreno se enfrentaban a circunstancias difíciles. "No puedo quejarme a nuestras tropas porque se han encontrado con diferentes situaciones en las que [Hamás] intentó tenderles emboscadas y sufrieron pérdidas. No quiero otro incidente de este tipo sobre mi conciencia", dijo.

Netanyahu visitó el miércoles a la madre de otro de los rehenes asesinados, Iris Haim, que perdió a su hijo Yotam en el mismo incidente.

Ella envió un mensaje a la unidad implicada en el tiroteo, diciendo: "Todo lo que ha pasado no es en absoluto culpa vuestra".

En un mensaje de audio al batallón, dijo: "Quería deciros que os quiero mucho y os abrazo desde la distancia. Sé que todo lo que ha pasado no es en absoluto culpa vuestra, no es culpa de nadie -excepto de Hamás, que su nombre y su memoria sean borrados de la faz de la Tierra".

Haim dijo a los soldados que se mantuvieran a salvo, añadiendo: "Lo que estáis haciendo es lo mejor posible en el mundo para ayudarnos, como pueblo judío, y todos necesitamos que estéis sanos y salvos".

"No lo dudéis ni un solo momento: si veis a un terrorista, no penséis que habéis matado deliberadamente a un rehén, tenéis que protegeros porque es la única forma de protegernos", dijo, e invitó a los soldados a visitar a su familia.

"Queremos veros con nuestros propios ojos y abrazaros y deciros que lo que habéis hecho -por doloroso que sea decirlo y por triste que sea- era probablemente lo correcto en ese momento, y ninguno de nosotros os juzga ni está enfadado con vosotros".

Las FDI han declarado que el tiroteo iba en contra de sus normas de enfrentamiento y que los soldados implicados se enfrentarían a procedimientos disciplinarios.

El barrio de Shejaiya, en la ciudad de Gaza, donde se produjeron los asesinatos, ha sido escenario de intensos combates en los últimos días. Las IDF afirman que se han enfrentado a intentos de emboscada y ataques en los que participaron terroristas suicidas o asaltantes vestidos de civil.

Antes de conocerse la noticia de la muerte de los tres rehenes, Israel había dicho el viernes que creía que quedaban 132 cautivos en Gaza, de los cuales 112 se creía que seguían vivos.

Fuente: edition.cnn.com