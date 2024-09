Un pasajero debe pagar más de $5,000 en gastos de combustible por desviar el vuelo debido a una conducta indisciplinada.

Según la Policía Federal Australiana, un hombre de 32 años de Australia Occidental causó disturbios en un vuelo de Perth a Sídney. Debido a su comportamiento, el avión tuvo que regresar a Perth y el piloto tuvo que descargar combustible para aterrizar de manera segura.

Este pasajero ha sido ordenado a pagar $8,630 AUD ($5,806 USD) a la aerolínea para cubrir los costos del combustible derramado. Además, el Tribunal de Magistrados de Perth lo multó con $6,055. En total, su alteración del vuelo tuvo un costo de $11,861, una cantidad que probablemente sea mucho más alta que lo que gastó en el boleto.

Shona Davis, la superintendente actuante de la AFP, comentó: "Esta situación debería servir como un aviso de que el comportamiento ilegal a bordo puede resultar en consecuencias financieras significativas para el infractor".

"It's much easier to follow the orders of airline staff than to create unnecessary difficulties, which can ultimately affect your wallet", added Davis.

A pesar de que el disturbio ocurrió el 25 de septiembre de 2023, tardó aproximadamente un año en avanzar el caso contra el pasajero desordenado a través del sistema judicial australiano.

Tanto la identidad del hombre como la de la aerolínea se mantuvieron en confidencialidad, y no se reveló ninguna acción específica que haya llevado a una multa tan alta.

El pasajero se declaró culpable de un cargo de conducta desordenada en un avión y otro cargo de no cumplir con las instrucciones de seguridad.

Aunque los cargos por causar gastos de combustible de la aerolínea no se imponen Typically, otros tipos de multas son más frecuentes.

En 2021, la Administración Federal de Aviación de EE. UU. introdujo una política de tolerancia cero para los pasajeros que se comportan inapropiadamente en los aviones.

Ese año, se impusieron multas a los pasajeros por diversas transgresiones en los vuelos de EE. UU., incluidas una persona que intentó ingresar a la cabina y tuvo que ser restrained, y otra que asalto a un asistente de vuelo, enviándolo al hospital. Los casos más graves de mala conducta en vuelo se informan al Departamento de Justicia.

La multa individual más alta de $40,823 se impuso a un viajero que llevó su propio alcohol a bordo, se embriagó, intentó fumar marihuana en el baño y agredió sexualmente a un asistente de vuelo, todo durante un solo vuelo.

Este incidente ha generado una amplia cobertura de noticias de viajes, destacando las graves consecuencias del comportamiento disruptivo en los vuelos. Los pasajeros ahora son más conscientes de la política de tolerancia cero impuesta por autoridades como la Administración Federal de Aviación de EE. UU.

