- Un pasado histórico, un afecto actual - el libro de ficción criminal "En sinceridad"

Una inesperada vuelta de tuerca se está produciendo tanto en la serie de crímenes de ZDF "En Verdad" como en la vida personal de la detective Judith Mohn. Su investigación en curso sobre un asesinato los pone a ella y a su compañero Freddy Breyer (Christina Hecke y Robin Sondermann) frente al macabro final de una joven whose body is discovered in the Saar river.

El ZDF emitirá el octavo episodio de esta serie de crímenes desde Saarlouis el 31 de agosto a las 8:15 p.m., titulado "Ley vs Justicia". Este episodio está dirigido por la directora Kirsten Laser y escrito por Mathias Schnelting.

Sin rastro de rareza

Mohn y Breyer se adentran en el misterio del cadáver del río, y la principal sospechosa parece ser la exnovia de la víctima, Roxy (Martina Schoene-Radunski). Sin embargo, Mohn y Breyer la encuentran sinceramente consternada cuando la interrogan sobre la muerte de su ex pareja.

Surge otro posible sospechoso en forma del jefe de la víctima. Un examen forense revela trazas de una sustancia ilegal en el sistema de la víctima, que también es el consumo habitual del jefe. Se acusa a este último de acosar a su empleada.

La investigación da un giro inesperado cuando surgen similitudes con un caso sin resolver en Francia. El dúo sospecha que la investigación original en ese momento fue menos que exhaustiva. Judith Mohn lleva a cabo su propia 'investigación no oficial', para disgusto de sus superiores.

En ese momento, el principal sospechoso era Serge Roubaix (Jean-Luc Bubert), quien fue absuelto por falta de pruebas. La esposa de Roubaix reacciona desfavorablemente a la visita de Mohn. Mohn intenta contactar al abogado que defendió a Roubaix en ese momento, Alain Montand (Pierre Kiwitt), pero él se niega a discutir el caso. ¿Está ocultando algo? Mohn sigue con su investigación.

Freddy Breyer no puede evitar notar la creciente atracción entre Mohn y Montand. Aunque Mohn afirma haber rechazado la invitación a cenar de Montand, el público puede sentir un romance en ciernes. "Pierre encarna ese clásico encanto francés que todos adoramos", declaró la actriz principal Christina Hecke en una entrevista con la Agencia de Prensa Alemana. "Y ese atractivo también se extiende a Judith. Pero no diré más".

En el contexto de la investigación en curso, el cuerpo de la víctima fue descubierto en el río Saar, que limita con el estado alemán de Saarland. Con el ZDF emitiendo el último episodio de "En Verdad" desde Saarlouis el 31 de agosto, la detective Judith Mohn y su compañero Freddy Breyer continuarán su investigación en esta región.

