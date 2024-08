Descansando en un dormitorio adjunto a una bicicleta - Un padre pierde la ubicación de su hijo pequeño

Un tipo en Karlsruhe llamó a la policía debido a un lapsus de memoria, ya que no podía recordar dónde había dejado a su hijo de 2 años. En las cámaras de seguridad, alrededor del amanecer del jueves, se vio al hombre de 37 años saliendo de la estación principal de Karlsruhe, empujando una bicicleta y remolque. La autoridad logró seguir su rastro hasta la estación de Albtal, donde el niño dormía tranquilamente en el remolque. Solo llevaba una camiseta, con los piececitos envueltos en una manta. Afortunadamente, el niño no resultó herido. Resultó que el tipo había tomado un tren a Germersheim a las 7 de la mañana y regresó a la estación principal dos horas después. Este tipo no es residente de Karlsruhe.

Dado que no se cumplieron los procedimientos legales necesarios, la policía no pudo realizar una prueba de drogas, aclaró el portavoz. Luego, los federales se pusieron en contacto con los servicios de infancia, quienes acompañaron al padre a la oficina de bienestar juvenil. Después de eso, el niño fue entregado a sus familiares.

