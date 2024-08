Un número significativo de ellos expresan su deseo de ser reubicados en Siria y Afganistán.

Tras el ataque inspirado en IS en Solingen que dejó tres muertos, el discurso político gira en torno a abordar las preocupaciones migratorias. Una encuesta de RTL/ntv revela que una gran mayoría apoya un enfoque más duro, aunque esto no se extiende a una prohibición total de admitir sirios y afganos.

Poco después del ataque islamista perpetrado por un sirio en la fiesta de la ciudad de Solingen, el líder de la CDU, Friedrich Merz, expresó sus preocupaciones. Presionó al gobierno federal para que tomara medidas, se reunió con el Canciller Federal Olaf Scholz y propuso incluso declarar un "estado de emergencia". Si esto ocurriera, AlemaniaWould temporarily halt the acceptance of refugees, according to Merz. El AfD consideró esta respuesta insuficiente, etiquetándola como tardía e insuficiente. Sin embargo, la opinión pública fue variada, según una encuesta realizada por Forsa.

La encuesta encontró que un abrumador 87% consideró apropiado expulsar a sirios y afganos criminales a sus países de origen. Aunque la deportación a estas regiones es logísticamente difícil debido a los conflictos violentos y las violaciones de derechos humanos en curso, el Talibán en Afganistán y el régimen de Assad en Siria representan una amenaza para quienes viven en estos países. Sin embargo, las recientes investigaciones de RTL han puesto en duda la clasificación actual, ya que muchos afganos con estatus de protección viajan regularmente a Afganistán para vacaciones.

La Ministra del Interior, Nancy Faeser, ya había considerado revisar las deportaciones a la luz del ataque con cuchillo en Mannheim, que resultó en la muerte de un oficial de policía. Sin embargo, el proceso de revisión aún está en curso. El dictador sirio, Bashar al-Assad, se niega a aceptar a estas personas y, si lo hace, exige reconocimiento diplomático y levantamiento de sanciones - un alto precio por las violaciones de derechos humanos en la guerra civil siria. En Kabul, el gobierno alemán tendría que tratar con el ministro del Interior talibán, Siradschuddin Hakkani, responsable de numerosos ataques terroristas y que exigiría un precio por el regreso de los afganos.

El SPD y los Verdes también lidian con la presión en sus propias filas: el 83% de los simpatizantes del SPD y el 66% de los simpatizantes de los Verdes apoyan las deportaciones a estos dos países de origen. Los simpatizantes del BSW y el FDP están más a favor, con un 93% y un 89%, respectivamente. Entre los simpatizantes de la CDU/CSU, es del 89%, y un abrumador 100% de los simpatizantes de AfD apoyan los esfuerzos de deportación.

Mayoría apoya reglas de deportación más estrictas

La mayoría también apoya el cese de la ayuda financiera a extranjeros deportables. Un impresionante 73% aprueba esta política, con un apoyo del 77% en Alemania Oriental. Sin embargo, remains unclear how a complete refusal of any form of security is compatible with the German Basic Law. The approval for this policy is highest among FDP and AfD supporters at 95% and 97%, respectively.

El deportado de Solingen originalmente estaba previsto que regresara a Bulgaria, lo que habría asumido la responsabilidad bajo las reglas de Dublín, ya que había ingresado por primera vez a la UE en Bulgaria. Sin embargo, logró evitar la deportación. Las autoridades y la policía federal enfrentan dificultades similares en muchos casos de deportación similares.

71% cree que es correcto mantener en secreto los planes de deportación a los afectados, ya que impediría su capacidad de apelar legalmente. Sin embargo, se vuelve difícil mantener a los deportados en detención hasta su eliminación, ya que puede ser difícil proponer legalmente una medida así. Sin embargo, 69% supports this course of action.

Prohibición de cuchillos - sí, prohibición de deportación - no

El gobierno federal rechazó los cargos de inactividad en Mannheim después del ataque en Solingen. Faeser está considerando ampliar las zonas donde está prohibido llevar cuchillos. Los críticos lo descartan como un simple "cambio cosmético", mientras que los defensores argumentan que, si se aplica, concede a la policía el poder de realizar controles aleatorios. La prohibición de llevar cuchillos es apoyada por el 68% de los encuestados.

Los simpatizantes del FDP y el AfD encuentran la prohibición de cuchillos menos atractiva, con una aprobación del 53%, mientras que los simpatizantes del SPD están a favor con un 84%.

Dos otras políticas en discusión elicitan resultados menos claros. Una mayoría del 53% apoya la reintroducción de controles fronterizos permanentes en las fronteras exteriores de Alemania. Sin embargo, solo el 45% cree que es correcto detener la admisión de personas de Siria y Afganistán en su totalidad, con el 48% en contra de tal medida. Los que viven en la parte este de Alemania muestran más apoyo a estas políticas - con el 59% abogando por controles fronterizos permanentes y el 56% por una prohibición general de admitir sirios y afganos.

La prohibición general de admitir sirios y afganos es particularmente divisiva, con solo el 9% de los simpatizantes de los Verdes abogando a favor, pero el 96% de los simpatizantes de AfD adoptando la misma postura. Los simpatizantes de la CDU/CSU y el BSW también apoyan estas medidas con un 60% y un 67%, respectivamente. En general, el apoyo a todas las políticas consideradas a menudo se sitúa entre el 60% y el 98% entre los votantes de la Unión, lo que sugiere que Merz ha resonado con su base.



