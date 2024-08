Un número creciente de estadounidenses están experimentando temores sobre la posible pérdida de empleo.

La última encuesta realizada por la Reserva Federal de Nueva York sobre las experiencias y expectativas de los consumidores en el mercado laboral reveló una caída en la satisfacción con los trabajos, salarios y beneficios en julio. Esta caída se acompañó de una disminución en las tasas de empleo, un número récord de buscadores de empleo y una probabilidad aumentada de desempleo, que alcanzó un 4.4%. Esta cifra representa la más alta registrada en la encuesta, que comenzó hace una década.

A pesar de estas cifras preocupantes, los estadounidenses aún perciben una abundancia de oportunidades en el mercado laboral.

El número de ofertas de empleo permaneció constante en comparación con julio de 2023, y la probabilidad de recibir al menos una oferta de empleo aumentó en relación con el año anterior. Además, el salario mínimo aceptable para un nuevo trabajo remained significantly above the July 2023 rate and noticeably higher than pre-pandemic levels.

El salario mínimo aceptable promedio en julio fue de $81,147, lo que representa una disminución menor en comparación con el récord histórico de $81,822 alcanzado en marzo del mismo año, según la encuesta. Realizada cada cuatro meses, esta cifra ha experimentado un aumento del 31.4% desde marzo de 2020; sin embargo, la mayoría de este crecimiento se atribuye a la inflación.

Si se excluye la inflación, este crecimiento equivale a un aumento del 8.2% en el mismo período de tiempo. Aunque el salario mínimo aceptable promedio en términos reales no ha experimentado cambios significativos desde 2021, su trayectoria ha superado la observada durante los cuatro años anteriores a la pandemia, cuando experimentaba una caída.

La tasa de crecimiento de empleos ha disminuido significativamente, especialmente en los últimos tiempos, a medida que el mercado laboral de EE. UU. se ajusta a una situación más equilibrada en el contexto de un crecimiento económico más lento.

Sin embargo, en julio se registró una cantidad sorprendentemente baja de empleos nuevos, solo 114,000, lo que llevó a un aumento en las tasas de desempleo, hasta el 4.3%. Aunque esta información llevó a una caída en los mercados, los economistas advirtieron que no necesariamente indica una recesión inminente o un deterioro completo del mercado laboral. Ellos notaron que los despidos continúan siendo relativamente bajos.

El próximo informe de empleo está programado para el 6 de septiembre. Los datos revisados que se esperan del Bureau of Labor Statistics el miércoles pueden ofrecer información sobre si el crecimiento de empleos observado en el último año ha sido más lento de lo inicialmente informado.

Las empresas pueden luchar en este clima económico debido a los salarios mínimos aceptables altos y las tasas de desempleo en aumento.

A pesar de la ligera caída en el salario mínimo aceptable promedio, la economía sigue enfrentando desafíos con un crecimiento de empleos lento y tasas de desempleo altas que afectan a diversos sectores de los negocios.

