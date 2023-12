Un nuevo estudio de los CDC revela que las visitas a urgencias relacionadas con el asma en EE.UU. fueron un 17% más altas de lo esperado durante los incendios forestales de Canadá

Las visitas a los servicios de urgencias por asma en Estados Unidos fueron un 17% más altas de lo esperado cuando se produjo el humo de los incendios forestales, según un nuevo estudio publicado el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses.

De abril a agosto, el humo procedente de los incendios forestales de Canadá afectó a la mayor parte de las regiones vecinas de Estados Unidos. Durante ese tiempo, millones de personas en EE.UU. estuvieron bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo recorría el Medio Oeste y la Costa Este.

Los investigadores del estudio, de los CDC y otras instituciones estadounidenses, analizaron datos del Programa Nacional de Vigilancia Sindrómica sobre el número y el porcentaje de visitas a urgencias relacionadas con el asma que se produjeron en Estados Unidos en días con humo de incendios forestales en comparación con días sin humo de incendios forestales entre el 30 de abril y el 4 de agosto.

Los días de humo de los incendios forestales fueron aquellos en los que las concentraciones de partículas -una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire y que suelen tener un diámetro de 2,5 micrómetros o menos- provocaron un Índice de Calidad del Aire de 101 o superior, lo que significa que la calidad del aire se consideró "insalubre" para las personas sensibles. El Índice de Calidad del Aire es el índice que utiliza la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. para informar sobre la calidad del aire.

Los investigadores descubrieron que las visitas a urgencias relacionadas con el asma fueron un 17% más altas de lo esperado durante los 19 días de los datos en los que se produjo humo de incendios forestales en EE.UU..

Cuando los investigadores analizaron los datos en varias regiones del país, descubrieron que la región que abarca Delaware, el Distrito de Columbia, Maryland, Pensilvania, Virginia y Virginia Occidental experimentó cinco días de humo de incendios forestales, la mayor cantidad total para cualquier región.

Nueva Jersey y Nueva York, así como partes del Medio Oeste - Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin - experimentaron un total de cuatro días de humo de incendios forestales.

Según los investigadores, Nueva Jersey y Nueva York experimentaron el mayor aumento de visitas a urgencias por asma.

"Los cambios en las visitas a urgencias relacionadas con el asma durante y después de los periodos de humo de los incendios forestales pueden ser utilizados por los comunicadores de salud pública, los médicos, los responsables políticos y el público para controlar y reducir la exposición al humo de los incendios forestales de las personas con asma", escribieron los investigadores.

Entre el 1 y el 14 de junio, se identificaron en Nueva York un total de 1.310 visitas a urgencias relacionadas con el asma, según otro artículo publicado también el jueves por los CDC.

En ese trabajo, investigadores del Departamento de Salud del estado de Nueva York y de los CDC hallaron que, en comparación con el promedio de visitas a urgencias entre el 1 y el 5 de junio, las visitas a urgencias asociadas al asma el 7 de junio aumentaron un 81,9% en todo el estado.

"Los niños y las personas negras o afroamericanas no hispanas experimentan de forma desproporcionada exacerbaciones del asma que requieren atención de urgencia; los fenómenos meteorológicos extremos podrían empeorar estas desigualdades sanitarias", escribieron los investigadores en su documento. "Es esencial que las respuestas de salud pública den prioridad a estrategias que lleguen a estas poblaciones y promuevan la equidad sanitaria".

En los últimos meses, los incendios forestales de Canadá y Hawai han tenido importantes repercusiones en la salud.

A principios de este mes, el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, declaró una emergencia de salud pública para el estado de Hawai con el fin de hacer frente a los impactos en la salud de los incendios forestales allí.

La mala calidad del aire, como la que se asocia con los incendios forestales, "causa problemas a las personas que tienen asma o alergias casi de inmediato si están al aire libre durante cualquier período de tiempo", dijo en junio la Dra. Aida Capo, neumóloga del Centro Médico Hackensack Meridian Palisades de Nueva Jersey.

"Este aire es especialmente peligroso para los más jóvenes, los ancianos y las mujeres embarazadas. Por eso se recomienda que no pasen tiempo al aire libre", dijo.

Para las personas con asma, alergias o problemas cardiacos que tengan que salir al exterior, "una de las recomendaciones para las personas asmáticas es que utilicen su inhalador de rescate 15 minutos antes de salir a este tipo de calidad del aire", dijo Capo. "Si tienes algún tipo de enfermedad -ya sea asma, alergia o cardiovascular- que estés bajo tratamiento y tengas un médico y si utilizas tus medicamentos, puedes disminuir el riesgo de empeoramiento de la enfermedad en este tipo de calidad del aire".

Jen Christensen, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

