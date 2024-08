- Un nuevo esfuerzo busca reforzar de manera sostenible la capacidad europea en tecnología de semiconductores

La primera incursión de la gigante taiwanesa de semiconductores TSMC en Europa está tomando forma. La significativa ceremonia de inicio de obras del martes, con la asistencia del Canciller alemán Olaf Scholz (SPD), también dará inicio a un proyecto clave bajo la Ley de Chips de la UE (Ley de Chips). Para lograr esto, TSMC se asociará con empresas establecidas en Dresde como Bosch, Infineon y NXP Semiconductor. TSMC poseerá el 70% de la joint venture, mientras que cada socio tendrá el 10%. La empresa se llamará European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). La producción se espera que comience en 2027, con un enfoque principal en chips para automóviles. La inversión asciende a diez mil millones de euros, con la mitad procedente del estado. Se esperan aproximadamente 2,000 nuevos empleos.

El presidente de ESMC: Algo Grandioso está Comenzando

"Con la ceremonia de inicio de obras, no se cierra un capítulo, sino que comienza uno grandioso", declaró el presidente de ESMC, Christian Koitzsch. El proyecto se alinea con la estrategia de microelectrónica de Europa. La Ley de Chips busca fortalecer la fabricación de microelectrónica. Con TSMC, se asegura una matriarca tecnológica formidable y sólidos socios locales en Bosch, Infineon y NXP Semiconductor, que han destacado con TSMC durante años, especialmente en el fuerte sector automotriz de Europa.

La Ley de Chips de la UE tiene como objetivo fortalecer todo el sistema. En consecuencia, ESMC también operará un programa de Outreach Universitario, destacó el gerente. Los futuros candidatos a doctorado podrán desarrollar sus diseños de chip utilizando el nodo de tecnología de TSMC y producir prototipos correspondientes en Dresde. De manera similar, la comunidad de startups en ciernes se beneficiará de la fábrica de vanguardia que se mudará a Dresde.

La nueva planta de chips de TSMC tratará los recursos naturales con consideración

"Dado el estatus de isla de Taiwán y la importancia de la microelectrónica en las últimas décadas, TSMC ha dado pasos significativos en la gestión eficiente de los recursos naturales. La microelectrónica es intensiva en energía y agua. TSMC prospera a nivel global en ambos aspectos, manejando los recursos naturales de manera responsable", dijo Koitzsch. La planta de Dresde puede emular estos estándares. Funcionará con energía verde, al igual que las plantas en Arizona, EE. UU. y Japón.

Según Koitzsch, toda la cadena de valor de la microelectrónica necesita fortalecimiento. "Europa necesita cerrar la brecha, no solo en la fabricación, sino también en las etapas de creación de valor anteriores". Esto no se limita a Sajonia y Alemania, sino que se refiere a una misión europea completa. "No tengo duda de que nuestros países vecinos, Polonia y República Checa, también se beneficiarán de esto".

