Un nuevo candidato es como una nueva vida.

En su primera aparición conjunta en la campaña, la candidata presidencial Harris y su recién elegido compañero de fórmula, Walz, muestran agresividad. El recinto está abarrotado. En las calles circundantes, las transmisiones en vivo están ayudando.

Después de dos horas de espera, una joven mujer aprieta el puño justo antes del control de seguridad, cierra los ojos y sonríe levemente. Ella, y miles de otros, quieren entrar al ya lleno pabellón de baloncesto de la Universidad Temple en Filadelfia. En un teléfono, se oye la voz de Tim Walz. El candidato a vicepresidente de Kamala Harris, anunciado apenas horas antes, habla sobre abortos y que la gente debe tomar sus propias decisiones sobre sus propios cuerpos.

"Algunos de nosotros recordamos cuando los republicanos hablaban de libertad", dice Walz: "Resulta que querían decir que el gobierno debería poder entrometerse en las consultas médicas!" Más de 10,000 personas reaccionan con abucheos. "En Minnesota, respetamos las decisiones de nuestros vecinos, incluso si no las tomaríamos para nosotros mismos", dice el gobernador del estado. "Hay una regla de oro: ocupaos de vuestros propios asuntos!" El público aplaude con entusiasmo.

El concepto de libertad, que Harris ya había insinuado en su primera aparición en la campaña, los demócratas no lo dejarán a los conservadores, sino que lucharán por él. Walz se une sin problemas en su primera aparición con la candidata presidencial. Ambos están a la ofensiva. Harris con su frase típica, que dice como antigua fiscal: "Conozco el tipo de Donald Trump", lo que provoca aplausos entusiastas. Walz es auténtico y duro, acusando al candidato presidencial republicano Trump de estar desconectado. "No está luchando por ti o tu familia. En cambio, está pensando en Mar-a-Lago sobre cómo reducir los impuestos para sus amigos ricos".

Con todas sus fuerzas

Este martes, los demócratas de EE. UU. están lanzando una campaña presidencial en Filadelfia con todas sus fuerzas, que ya parecía casi perdida antes de que siquiera comenzara. Antes de que el presidente Joe Biden se autodestruyera y finalmente renunciara a favor de Harris.

Horas antes del inicio del evento de la campaña en el estado crucial de Pensilvania, la gente ya está entrando al recinto, y incluso cuando comienza el evento tarde en la tarde, aún hay personas haciendo fila durante kilómetros. El recinto está lleno desde hace tiempo, pero cada vez más personas esperan para ver. Al menos cuando el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, sube al escenario, la gente afuera saca sus teléfonos para ver a través de la transmisión en vivo. Tanto adentro como afuera, está claro: el público es significativamente más joven, más femenino y más diverso que en los eventos de Trump.

Después de Shapiro, Harris y Walz suben al escenario. Irradian alegría, especialmente el candidato a vicepresidente apenas puede contenerse, poniendo su mano en el corazón repetidamente. Walz, quien una vez fue soldado, maestro y entrenador de fútbol americano. Quien una vez sirvió como representante de un distrito en la Cámara de Representantes que votó por Trump. Quien, como gobernador desde 2018, ha impulsado una política social progresista. Queda claro lo que las últimas dos semanas han logrado: el nuevo candidato es como una nueva vida para los demócratas. Es el aliento de alivio, de que una défaite inminente y otros cuatro años de Trump aún pueden evitarse, lo que recorre el recinto y la gente en las calles. Pero también hay una mirada al futuro, de que algo nuevo y mejor que Biden podría estar por venir.

"Es simplemente el papá de Minnesota", dice Alec McGlasson sobre Walz, quien no se deja desanimar por el largo tiempo de espera en el recinto. El especialista en TI de 25 años está entre muchos que vinieron espontáneamente cuando oyó que Walz y Harris estaban en la ciudad. No es el único entusiasta de las elecciones. Alec McGlasson le gusta cómo el gobernador ha fortalecido la energía renovable en Minnesota, ha hecho que la comida para la escuela sea gratis y ha introducido licencia familiar pagada en el estado. No considera a Walz demasiado progresista en absoluto. "Habría votado a regañadientes por Biden", dice. "De todos modos, no habría tenido muchas posibilidades contra Trump". Harris, por otro lado, tiene una energía completamente diferente.

El viento político puede cambiar rápidamente en la campaña. Después de dos semanas, Harris ahora lidera estrechamente a Trump en la encuesta nacional promedio, con la gráfica subiendo bruscamente. Walz y Harris realizan una gira de una semana por los denominados estados clave después de esta aparición en Filadelfia: los estados supuestamente decisivos para una posible victoria electoral contra Donald Trump en noviembre. Llevan una serie de mensajes que repetirán: Trump y su vicepresidente J.D. Vance son "raros". O: No volveremos al mundo de Trump. Y: Ocúpate de tus asuntos, nosotros nos encargaremos del futuro del país.

El séquito de los ilustres invitados se alinea frente al salón, con policías en motocicletas, coches con luces intermitentes, SUV negros cuadrados con cristales tintados. El convoy parte, recorriendo la calle Broad hacia el ayuntamiento de Filadelfia. "¡Eso fue todo, eso fue todo!", gritan un puñado de jóvenes mujeres en una esquina. Saltan de alegría.

A medida que el convoy que lleva a Harris y Walz se aleja, un grupo de entusiastas seguidores estalla en vítores, creyendo que su defensa de los derechos individuales y las políticas progresistas podría cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2024. En las semanas siguientes a su lanzamiento de campaña lleno de energía, los demócratas continúan su lucha, centrando su atención en los influyentes "estados clave", decididos a inaugurar una nueva era.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, Tim Walz, ahora candidato al cargo más alto del país, se le ve hablando a votantes ansiosos en una plaza del pueblo abarrotada, reiterando el mismo mensaje de respeto, ocuparse de sus asuntos y luchar por el futuro del país.

