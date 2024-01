Un nuevo antibiótico utiliza un método novedoso contra las bacterias resistentes a los fármacos, según un estudio

La bacteria, Acinetobacter baumannii, puede causar infecciones graves en los pulmones, las vías urinarias y la sangre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Es resistente a una clase de antibióticos de amplio espectro llamados carbapenems.

El Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems, también conocido como CRAB, encabezó la lista de "patógenos prioritarios" resistentes a los antibióticos de la Organización Mundial de la Salud en 2017. En Estados Unidos, la bacteria causó unas 8.500 infecciones en pacientes hospitalizados y 700 muertes ese año, según los datos más recientes de los CDC.

La CRAB representa alrededor del 2% de las infecciones detectadas en los hospitales estadounidenses. Es más común en Asia y Oriente Medio y causa hasta el 20% de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo.

La bacteria prospera en entornos médicos como hospitales y residencias de ancianos. Las personas con mayor riesgo de infección son las que tienen un catéter, están conectadas a un respirador artificial o tienen heridas abiertas por una intervención quirúrgica.

Este patógeno es tan difícil de eliminar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) lleva más de 50 años sin aprobar un nuevo tipo de antibiótico para tratarlo, señalan los investigadores en su estudio, publicado el miércoles en la revista Nature.

Pero los investigadores, de la Universidad de Harvard y de la empresa sanitaria suiza Hoffmann-La Roche, afirman que el nuevo antibiótico, Zosurabalpin, puede acabar eficazmente con el Acinetobacter baumannii.

La zosurabalpina pertenece a su propia clase química y tiene un método de acción único, afirma el Dr. Kenneth Bradley, director mundial de descubrimiento de enfermedades infecciosas de Roche Pharma Research and Early Development y uno de los investigadores.

"Se trata de un enfoque novedoso, tanto por el compuesto en sí como por el mecanismo por el que elimina las bacterias", afirma.

Acinetobacter baumannii es una bacteria Gram negativa, lo que significa que está protegida por membranas internas y externas, lo que dificulta su tratamiento. El objetivo de la investigación era identificar y poner a punto una molécula capaz de atravesar la doble membrana y matar la bacteria.

"Estas dos membranas crean una barrera formidable para la entrada de moléculas como los antibióticos", explica Bradley.

Los investigadores empezaron a desarrollar la zosurabalpina examinando unas 45.000 pequeñas moléculas antibióticas llamadas péptidos macrocíclicos ligados e identificando las que podían inhibir el crecimiento de distintos tipos de bacterias. Tras años mejorando la potencia y la seguridad de un número menor de compuestos, los investigadores dieron con una molécula modificada.

La zosurabalpina inhibe el crecimiento de Acinetobacter baumannii impidiendo el movimiento de grandes moléculas denominadas lipopolisacáridos hacia la membrana externa, donde son necesarias para mantener la integridad de la membrana, lo que provoca la muerte celular.

Según la investigación, la zosurabalpina fue eficaz contra más de 100 muestras clínicas de CRAB que se analizaron.

Según los investigadores, el antibiótico redujo considerablemente los niveles de bacterias en ratones con neumonía inducida por CRAB. También evitó la muerte de los ratones con sepsis provocada por la bacteria.

"El descubrimiento de fármacos contra las bacterias Gram negativas nocivas es un reto de larga data debido a las dificultades para conseguir que las moléculas atraviesen las membranas bacterianas y alcancen sus objetivos en el citoplasma", escriben los investigadores. "Los compuestos exitosos deben poseer normalmente una determinada combinación de características químicas".

Según los autores del estudio, la zosurabalpina se encuentra ahora en ensayos clínicos de fase 1 para evaluar la seguridad, tolerabilidad y farmacología de la molécula en humanos.

A pesar del nuevo avance, la amenaza para la salud pública que supone la resistencia a los antimicrobianos sigue siendo enorme en todo el mundo debido a la falta de tratamientos eficaces, afirma el Dr. Michael Lobritz, responsable mundial de enfermedades infecciosas de Roche Pharma Research and Early Development, que también participó en la investigación.

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando gérmenes como las bacterias y los hongos evolucionan lo suficiente como para sobrevivir al contacto con los medicamentos diseñados para matarlos.

Alrededor de 1,3 millones de personas en todo el mundo murieron directamente a causa de la resistencia a los antimicrobianos en 2019, según un análisis de 2022 publicado en The Lancet. En comparación, el VIH/sida y la malaria causaron 860.000 y 640.000 muertes, respectivamente, ese año.

En EE.UU. se producen cada año más de 2,8 millones de infecciones resistentes a los antimicrobianos. Más de 35,000 personas mueren como resultado, según el Informe de Amenazas de Resistencia a los Antibióticos 2019 de los CDC.

En las últimas décadas, se han desarrollado más antibióticos para tratar infecciones Gram-positivas, que suelen ser menos dañinas y menos resistentes a los antibióticos que las bacterias Gram-negativas, dijo Lobritz.

"Estas bacterias gramnegativas llevan mucho tiempo acumulando resistencia a muchos de nuestros antibióticos de primera línea preferidos", explica, y la zosurabalpina es un antibiótico único contra un patógeno "muy formidable".

Los investigadores afirman que el método utilizado para inhibir el crecimiento de Acinetobacter podría ayudar con otras bacterias difíciles de tratar, como E. coli.

"Funciona bloqueando la creación o formación de esta membrana externa", explica Bradley, quien añade que este proceso lo comparten todas las bacterias Gram negativas. Al comprender la biología que subyace a este proceso, los futuros investigadores podrán aprender a inhibir el crecimiento de otras bacterias utilizando distintas moléculas modificadas, afirma.

"Las innovaciones son difíciles de conseguir", afirma Lobritz. "Nos ha costado 10 años de esfuerzo en este proyecto llegar a donde está ahora, y aún quedan más ensayos clínicos antes de que se pueda determinar si es o no un medicamento".

