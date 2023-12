Un monseñor en moto, un rabino que escapó del Holocausto y sacerdotes que dan guerra: Conoce a los capellanes de la policía de Los Ángeles.

Monseñor Frank Hicks acelera el motor de su Harley Davidson V-Rod de 2002, y el rugido resuena en el garaje subterráneo de su iglesia de Los Ángeles como un crescendo cromado.

"Hubo un retiro para 70 u 80 policías, y recorrimos el desierto en estas motos hasta Furnace Creek, en el Valle de la Muerte", recuerda Hicks, señalando sus otras Harleys guardadas bajo la iglesia católica de San Basilio.

"Que un monseñor vaya en moto es bastante inusual, pero estando con oficiales en ese tipo de circunstancias, se consigue una interacción mucho más libre".

Cultivar la confianza con los agentes, ya sea en el desierto de Mojave o en una escena del crimen activa, es una parte clave de la posición de Hicks fuera de los muros de la parroquia, un componente crucial de su misión con el Cuerpo de Capellanes del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El cuerpo cuenta con 47 capellanes -la mayoría voluntarios- que representan a las confesiones budista, católica, interreligiosa, judía, musulmana, protestante y taoísta.

La confluencia de religiones en un trabajo en el que los traumas son casi cotidianos ofrece una forma distinta de asesoramiento, lo que convierte a estos capellanes de uno de los mayores departamentos de policía del país en un tipo diferente de primeros intervinientes. Los capellanes de la policía de Los Ángeles trabajan para fomentar la confianza y acabar con los estigmas que rodean a los miedos y las emociones, en un trabajo que históricamente ha considerado estos temas como signos de debilidad.

Cada capellán de policía desempeña un deber solemne: ofrecer el consuelo, la orientación espiritual y la compasión que tanto necesitan los agentes que se enfrentan a presiones y tensiones emocionales incesantes.

"Mi presencia entre los agentes significa que alguien se preocupa, que la comunidad se preocupa", afirma Hicks. "Veo seres humanos, personas que intentan hacerlo lo mejor posible. Y sólo quiero caminar con ellos".

Menos predicar y más escuchar

El cuerpo de capellanes de Los Ángeles refleja una tendencia nacional, a medida que las fuerzas del orden recurren a los capellanes como una parte complementaria y, según los defensores, significativa de reforzar la resiliencia dentro de las filas.

"Desde 2020, contamos con más de 600 capellanes en 32 estados", explica Mendy Coën, director general de United States Chaplain Corps, una organización que forma a clérigos para que presten servicio en la policía, los bomberos, la sanidad y la aviación.

"Hay una necesidad acuciante de capellanes en los departamentos de policía de los 50 estados", afirmó Coën. "A menudo existe un estigma si los agentes buscan ayuda para sus necesidades de salud mental. Así que los capellanes, aunque no sustituyen a los médicos, son a menudo la primera línea de defensa, un oído compasivo, una fuente confidencial, antes que los médicos o las urgencias".

En términos de comprensión de los rigores del trabajo, 10 de los capellanes del Departamento de Policía de Los Ángeles también trabajan en casos y patrullan la ciudad como agentes jurados: pastores que dan guerra.

El grupo de los 10 incluye al capellán jefe del departamento, el oficial Kenneth Crawford, quien dice que las tareas de capellanía tienen menos que ver con la liturgia y más con escuchar.

"No estoy allí para darles sermones, no estoy allí para tratar de abrumarlos con lo que sea que yo crea teológicamente", dijo Crawford. "Estoy allí sólo para ser esa persona que les escucha, en la que pueden confiar. Y espero que la experiencia que tengo en la vida y en el ministerio les ayude en los momentos difíciles".

Crawford describió a los capellanes de policía como fuentes de luz en tiempos oscuros para las fuerzas del orden. En una encuesta publicada en octubre de 2020, el 12% de los agentes de policía de Dallas-Fort Worth informaron de un diagnóstico de salud mental a lo largo de su vida. En la misma encuesta, publicada en el Journal of the American Medical Association, el 26% informó síntomas actuales de enfermedad mental.

De 2017 a 2021, First H.E.L.P., una organización sin ánimo de lucro que rastrea los datos de suicidios de las fuerzas del orden, informó de 756 suicidios de agentes. La cifra es casi el triple del número de oficiales que fueron asesinados criminalmente, no accidentalmente, en el cumplimiento del deber durante el mismo período de tiempo, dijo el FBI.

"Los capellanes somos una entidad humana. Estamos ahí si los agentes están abrumados por problemas personales, profesionales o con sus familias", dijo Crawford.

"[Si los agentes] evitan hablar del TEPT, si no son capaces de interrogar, si no son capaces de hablar de ello, si no son capaces de procesarlo, esos sentimientos se acumulan en ellos", añadió Crawford. "Y entonces es un estrés sobre otro".

Convertirse en un policía del montón

Con lo mucho que está en juego la salud mental de los primeros intervinientes, los funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles detallaron un proceso de selección de varios pasos para convertirse en capellán.

El agente Mike McCarty, un veterano de 29 años del Departamento de Policía de Los Ángeles que trabaja como coordinador de capellanes del departamento, explicó que los candidatos son entrevistados en primer lugar por el consejo asesor del cuerpo, compuesto por ocho personas.

"Si un candidato está cualificado, y debe ser un ministro ordenado por una escuela creíble, entonces un oficial del LAPD llevará a cabo una investigación de antecedentes", dijo McCarty. A continuación, el candidato será asignado a una zona durante un "periodo de prueba de dos años", añadió.

Posteriormente, los miembros del cuerpo reciben una insignia de capellán de la policía de Los Ángeles, un uniforme y, por último, un chaleco antibalas.

Los chalecos se llevan cuando los capellanes se unen a los agentes en las patrullas, ya que los miembros del cuerpo son enviados a situaciones con rehenes, escenas del crimen y accidentes mortales de vehículos.

"Creo que si no tuviéramos a nuestros capellanes, habría una sensación de pérdida", afirma el cabo Aaron Ponce. "Y esa pérdida siendo, una capa extra de resiliencia, una capa extra de alcance, esa capa extra de oficiales teniendo a alguien más que está familiarizado con las tensiones de la aplicación de la ley".

"Esta es una oportunidad diferente para que nuestros oficiales se conecten", agregó Ponce. "Ya sea para recibir consejo espiritual o simplemente para escuchar".

En un momento en que la aplicación de la ley se enfrenta a desafíos de reclutamiento en todo el país, el cuerpo de capellanes de la policía de Los Ángeles tiene una lista de espera de 20 personas, informaron funcionarios del departamento.

El número de capellanes del departamento es ahora el mayor entre sus departamentos de policía homólogos de Chicago y Nueva York, el primero y el segundo del país, seguidos de Los Ángeles en tercer lugar. El Departamento de Policía de Chicago emplea a seis capellanes y el de Nueva York a 12 en sus filas, según confirmaron portavoces de ambos departamentos.

Crear camaradería

Tal vez los momentos más esenciales de la capellanía descritos por los agentes y los miembros del cuerpo sean las garantías de que la lucha por presenciar el dolor y la curación de las heridas espirituales son intemporales y pueden superarse.

"Abordo nuestro solemne deber tratando de hablar con los oficiales como si fuera su hermano", afirma el rabino Israel Hirsch, que en octubre cumplió 90 años. "Creo que eso es lo más importante, que los agentes sepan que hay alguien que piensa en ellos, que está con ellos".

Hirsch es superviviente del Holocausto y veterano de la guerra de Corea. El nonagenario se considera ahora un fijo dentro de la comisaría de policía de Los Ángeles en North Hollywood y afirma que tanto la confianza como las conversaciones trascendentales surgen a menudo de la genialidad de una simple insinuación.

"¡Chismorreamos!", se ríe Hirsch, deleitándose en años de intercambio de historias y preciosa camaradería con los agentes.

"Eso, en su forma más esencial, es lo mejor de ser capellán", afirma Hirsch. "El hecho de poder ayudar a alguien, ver algún progreso en su comportamiento y ver un cambio a mejor en su forma de ver la vida".

En enero de 2022, el agente fuera de servicio Fernando Arro yos fue asesinado a tiros mientras buscaba una nueva casa con su novia, de 27 años. Arroyos estaba destinado en la misma comisaría donde monseñor Hicks ejerce de capellán.

"Diría que la mayor parte del departamento se puso en contacto conmigo personalmente y quería tener una perspectiva al respecto para poder tener cierta comprensión", dijo Hicks.

"Intenté inculcarles que ésta es una historia de amor perfecta", dijo Hicks. "Amar a alguien sin tener reservas, darse cuenta de que su vida era importante y que se la habían arrebatado innecesariamente a la comunidad, a su familia y a ellos".

De pie ante un retrato de Arroyos en los pasillos de la comisaría olímpica, Hicks dijo que la orientación que ofrece a los agentes es siempre continua.

"No importa cuánto tiempo lleve, estaré presente, estaré a su disposición".

Fuente: edition.cnn.com