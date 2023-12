Un minuto de silencio en el primer desfile de Chanel sin Karl Lagerfeld

El desfile Otoño-Invierno 2019, al que asistieron personalidades de la talla de Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Monica Bellucci, comenzó con un minuto de silencio. A continuación, la voz de Lagerfeld resonó por todo el recinto, reflexionando sobre cómo renovó la deseabilidad de Chanel y compartiendo los primeros recuerdos de su etapa en la marca.

En cada asiento del desfile había una tarjeta ilustrada con un dibujo de Lagerfeld junto a la fundadora de Chanel, Coco Chanel, y las palabras "The beat goes on..." escritas sobre sus cabezas.

Lagerfeld, fallecido el 19 de febrero a los 85 años, era director artístico de Chanel desde 1983, cuando Alain Wertheimer le dio "carta blanca" para reinventar la marca.

"Gracias a su genio creativo, su generosidad y su excepcional intuición, Karl Lagerfeld se adelantó a su tiempo, lo que contribuyó ampliamente al éxito de la Casa Chanel en todo el mundo", declaró Wertheimer en un comunicado tras su muerte.

Un gran final

La escenografía del desfile trasladó a los invitados del Grand Palais de París a un pueblo alpino, con casas coronadas de nieve y picos montañosos como telón de fondo, en lo que pudo ser un guiño a las raíces alemanas de Lagerfeld.

La colección fue diseñada en colaboración con la sucesora de Lagerfeld, Virginie Viard, directora del Fashion Creation Studio de Chanel y mano derecha de Lagerfeld durante más de 30 años.

Las modelos, entre las que se encontraban las favoritas de Lagerfeld, Cara Delevingne y Kaia Gerber, mostraron un desfile de las firmas de la marca, con abundancia de tweeds inflados, estampados de pata de gallo en diversos colores y accesorios de perlas.

La silueta predominante fue la oversize, con pantalones ondulantes, abrigos largos, chaquetas abullonadas y solapas espectaculares, complementados con botas de invierno de pelo. Entre la paleta de colores, en su mayoría oscuros, hubo una serie de delicados looks totalmente blancos, como una minifalda de plumas que lució Penélope Cruz.

El Chanel de Karl Lagerfeld

El desfile culminó con una prolongada y llorosa ovación, mientras las modelos desfilaban por la pasarela al ritmo de "Heroes" de David Bowie. Nadie salió del backstage para hacer una reverencia final.

Recordando a un líder perdido

Otras marcas de lujo de Lagerfeld también han rendido homenaje al diseñador en las últimas semanas. En la Semana de la Moda de Milán, Fendi, la marca italiana en la que Lagerfeld ejerció como director artístico durante 54 años, cerró su desfile de otoño-invierno 2019 con un segmento del documental de 2013 "Karl Lagerfeld Sketches His Life", en el que dibujó y describió lo que llevaba puesto en su primer día en la marca.

Chloé, la casa francesa que dirigió primero entre 1963 y 1983, y de nuevo entre 1992 y 1997, entregó a los invitados postales con imágenes y citas del mandato de Lagerfeld.

"Su alegre captación del espíritu de la mujer Chloé será eternamente atesorada por nosotros y por todos los que sintieron la libertad y la belleza de vestir sus prendas", rezaban las notas del desfile.

Fuente: edition.cnn.com