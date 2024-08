Explorando el Interior: Edición Secuela - Un logro extraordinario en el ámbito de los éxitos de taquilla de animación

"Frozen 2" ha sido recientemente desplazado como la película animada más taquillera de todos los tiempos, y "Inside Out 2" ahora aspira al siguiente récord. La secuela de 2015 del éxito de Pixar es la primera película animada en superar los mil millones de dólares en ingresos fuera de EE. UU., uniéndose a un exclusivo club de doce otras películas.

A nivel mundial, "Inside Out 2" ya ha recaudado $1.649 mil millones, lo que la sitúa entre las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. Alemania ha sido un importante contribuyente a su éxito, vendiendo casi 5 millones de entradas, lo que la convierte en la película más taquillera del año en Alemania y a nivel mundial.

Leones, dinosaurios y una segunda parte

En el futuro próximo, "Inside Out 2" podría subir aún más en las listas. "El rey león" (2019) está a solo $15 millones de alcanzar los $1.663 mil millones, mientras que "Jurassic World" (2015) está a solo $22 millones con $1.671 mil millones en ingresos.

Sin embargo, "Inside Out 2" tendrá que darlo todo para llegar al top 5. "Spider-Man: No Way Home" lidera con una ventaja considerable con $1.928 mil millones.

Se están realizando planes en Pixar Animation Studios y Walt Disney para aprovechar el éxito de "Inside Out 2" creando una serie para Disney+ ambientada en la mente de Riley. A diferencia de la película original, el enfoque se alejará de sus emociones personificadas y se centrará en sus sueños, con "Dream Productions" a la cabeza.

