Un legislador estatal pide disculpas por sus comentarios homófobos y xenófobos hacia un agente de policía durante un control de alcoholemia

El 15 de diciembre, el representante republicano Nico Ríos fue arrestado y recibió una citación por conducir ebrio, negarse a conducir ebrio y un contenedor abierto, según un informe del Departamento de Policía de Williston.

Ríos fue detenido por la policía alrededor de las 11:30 pm después de que su vehículo no pudo permanecer en su carril, dijo el informe de la policía.

Los oficiales llevaron a cabo una prueba de nistagmo de mirada horizontal, prueba de caminar y girar, y la prueba de una pierna de pie, donde Ríos mostró "dificultad para hablar y problemas para construir frases" durante la investigación, dice el informe de la policía.

En el informe, uno de los agentes de policía escribió que durante las pruebas Ríos se mostró "verbalmente abusivo, homófobo, racialmente abusivo y discriminatorio" hacia él.

Ríos fue detenido tras negarse a someterse a la prueba de detección, según el informe.

"Embriagado o no, mis acciones y palabras hacia las fuerzas del orden esa noche fueron absolutamente inaceptables", dijo el diputado Ríos en una declaración a la CNN. "Sólo dos policías haciendo su trabajo manteniendo la seguridad de la comunidad cuando se toparon conmigo en una noche en la que decidí actuar como un tonto. No hicieron nada para merecer ningún tipo de falta de respeto. Me lo debo a mí mismo, a mi distrito y a todo el mundo, y juro asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir".

En el vídeo de la cámara corporal difundido la noche del incidente se ve a Ríos hacer esos comentarios durante su detención y durante el trayecto hasta la cárcel.

Ríos insultó a uno de los agentes con un insulto homófobo durante el control de tráfico y más tarde se refirió a la nacionalidad de un agente desde la parte trasera del vehículo policial. Cuando el representante estatal le preguntó por su acento, el agente le dijo que era "originario de Inglaterra", a lo que Ríos afirmó a continuación que Inglaterra está siendo "tomada" por los inmigrantes.

"¿Me está arrestando por conducir a casa mientras la gente entra en su país y viola a sus mujeres? ¿Y yo soy el malo?" se oye decir a Ríos en las imágenes, entre otros comentarios.

El legislador estatal también amenazó con llamar al fiscal general del estado, Drew Wrigley, mientras estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla de la policía. La CNN se ha puesto en contacto con la oficina del fiscal general para obtener sus comentarios.

"Después de esta noche, siento que tengo que hacer hincapié en mi compromiso total y completo para apoyar a las fuerzas del orden", dijo Ríos en su declaración. "Metí la pata a lo grande y lo siento de verdad".

La próxima cita judicial de Ríos está fijada para el 4 de enero, según el informe policial. La información sobre el caso de Ríos no aparece en la base de datos en línea de los tribunales de Dakota del Norte y la CNN no recibió respuesta a nuestra consulta sobre el estado de su caso durante el fin de semana.

CNN se puso en contacto con el Partido Republicano de Dakota del Norte para hacer comentarios el domingo, pero no recibió respuesta.

Raja Razek de CNN contribuyó a este informe.

Fuente: edition.cnn.com