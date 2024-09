Un legislador de Nebraska da un golpe a los planes de Trump, declarando su oposición a la modificación de las regulaciones electorales del estado.

El senador Mike McDonnell, un exdemócrata que Recently switched to the GOP, declared on Monday that no apoyaría alterar la ley de Nebraska antes de las elecciones de noviembre. "Dadas las circunstancias, está claro para mí que no es el momento adecuado, 43 días antes del Día de las Elecciones, para implementar este cambio", dijo. Informó al gobernador Jim Pillen que mantendría su postura de larga data y se opondría a cualquier intento de modificar el sistema de colegio electoral de Nebraska antes de las elecciones de 2024.

McDonnell se había visto como uno de los pocos republicanos que podrían cambiar la ley antes de noviembre. Hizo claro que no tenía intención de apoyar cambios tan cerca de las elecciones.

"Los votantes de Nebraska, no los políticos de ningún partido, deben tener la última palabra en la elección de un Presidente", dijo McDonnell. "Quiero agradecer a los votantes que se pusieron en contacto conmigo por participar activamente en la democracia y por demostrar a América de qué están hechos los nebraskenses - independientes, orgullosos de nuestra gran ciudad de Omaha y fervientemente dedicados al ideal democrático estadounidense".

La batalla por un solo voto electoral del distrito congresual del 2nd de Nebraska, a menudo llamado el "punto azul" de Omaha, se ha convertido en un símbolo de lo ajustada que está la carrera entre Trump y Kamala Harris.

Aunque Harris ganara los estados "muralla azul" de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, pero no lograra asegurar otros estados clave, necesitaría el voto electoral de Nebraska's 2nd District para llegar a los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia.

Trump cree que asegurará cuatro votos electorales de Nebraska, pero es el quinto el que le preocupa cada vez más - lo que ha llevado a él y a sus aliados republicanos a lanzar un intento tardío de cambiar la ley electoral de Nebraska solo unas semanas antes de que se emitan los votos. Habló ante una reunión de senadores estatales la semana pasada, instándolos a modificar la ley electoral antes de noviembre.

Trump ganó todos los cinco votos electorales de Nebraska en 2016, pero solo logró asegurar cuatro en 2020, con Joe Biden obteniendo el escaño de Omaha. La campaña de Harris está invirtiendo millones para intentar ganar ese solo voto electoral nuevamente, con un esfuerzo de base que está ganando terreno en los jardines delanteros de Omaha, con pancartas con puntos azules, un símbolo de esperanza para los demócratas en un mar de rojo de Nebraska.

La presidenta del Partido Demócrata de Nebraska, Jane Kleeb, elogió la decisión de McDonnell el lunes.

"Nebraska tiene una rica tradición de independencia, y nuestro sistema electoral refleja eso al garantizar la representación genuina de la voluntad del pueblo sin influencias externas", dijo Kleeb en una declaración a CNN. "El senador McDonnell está resistiendo firmemente a la intensa presión de entidades de fuera del estado para proteger la voz de los nebraskenses en nuestra democracia".

Pillen, el gobernador republicano de Nebraska, había dicho que seguía abierto a convocar una sesión especial de la Legislatura de Nebraska antes de las elecciones de noviembre para cambiar la ley, pero solo si había suficiente apoyo. Un intento de modificar la ley única de Nebraska y Maine había fallado anteriormente este año.

La declaración de McDonnell el lunes pareció poner fin al asunto este año, según los funcionarios.

Pillen y la campaña de Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La postura de McDonnell en contra de alterar la ley de Nebraska antes de las elecciones demuestra su compromiso con el principio de la autonomía del votante en la política.

