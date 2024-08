Un jugador holandés de voleibol de playa condenado por violar a una niña dijo que casi abandona las Olimpiadas.

Van de Velde, actualmente de 30 años pero de 19 en el momento del delito de 2014, fue sentenciado en 2016 a cuatro años de prisión, según medios británicos. Fue liberado en 2017 y este año representó a los Países Bajos en voleibol de playa en los Juegos Olímpicos de París, con el respaldo de la Federación Neerlandesa de Voleibol, Nevobo.

“Definitivamente tuve un momento de rendición, tanto antes del torneo como durante él”, dijo van de Velde en una entrevista con el broadcaster nacional de los Países Bajos, NOS, publicada el martes.

“Pero pensé: ‘No voy a darles a otros el poder de intimidarme o alejarme’”, agregó en la entrevista, en la que en ocasiones lloró.

Van de Velde llegó a la ronda de 16 con su compañero Matthew Immers antes de perder ante Brasil y fue abucheado en varias ocasiones, según informes de los medios. Van de Velde dijo que esto “tuvo un impacto” en su rendimiento.

“Fue una experiencia intensa, una que aún no he procesado completamente. La conclusión podría ser: esto no vale la pena”, dijo cuando se le preguntó si planeaba competir en los Juegos Olímpicos nuevamente. “Sin duda, también para mi familia, por lo que definitivamente tendré en cuenta su opinión”.

Organizaciones de protección ‘profundamente preocupadas’

Ju’Riese Colon, directora ejecutiva del Centro de EE. UU. para el Deporte Seguro, dijo anteriormente en un comunicado enviado a CNN que la organización estaba “profundamente preocupada de que alguien condenado por agresión sexual a un menor pudiera participar en los Juegos Olímpicos de 2024”.

“Con equipos de todo el mundo a punto de congregarse en París, muchos de los cuales incluyen atletas menores, esto envía un mensaje peligroso de que las medallas y el dinero son más importantes que su seguridad. La participación en el deporte es un privilegio, no un derecho”, agregó antes de su aparición.

Mientas se negaba a discutir casos específicos en términos de las elecciones de otros países para su equipo nacional, Anna Meares, jefa de misión del equipo australiano, fue una de muchas que habló sobre la selección de van de Velde: “Si un atleta o miembro del personal tuviera esa condena, no se le permitiría ser miembro de nuestro equipo”.

“Tenemos políticas rigurosas sobre la protección dentro de nuestro equipo”.

“Conocemos el historial de Steven”, dijo Michel Everaert, director general de Nevobo, en un comunicado en el momento de la selección de van de Velde a finales de junio.

Everaert dijo que la federación habló extensamente con el Comité Olímpico Nacional de los Países Bajos (NOC), la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y con van de Velde mismo antes de su regreso al deporte.

“Fue condenado en ese momento de acuerdo con la ley inglesa y ha cumplido su condena. A partir de entonces, hemos estado en constante contacto con Steven, quien ahora ha sido reintegrado por completo a la comunidad de voleibol de los Países Bajos”, agregó en el comunicado.

Van de Velde cumplió parte de su condena en Inglaterra antes de ser transferido a los Países Bajos, donde fue liberado y regresó a jugar en 2017, según Nevobo.

Nevobo y el NOC de los Países Bajos dijeron en un comunicado que apoyaban a van de Velde, agregando que ellos, junto con la FIVB, habían consultado a expertos que consideraron su probabilidad de recaída “nula”.

“Después de su condena y sentencia, Steven van de Velde regresó al más alto nivel del deporte paso a paso bajo la guía experta de la probation y el coaching, entre otros. Ha estado participando en torneos internacionales nuevamente desde 2017”, dijo Nevobo en un comunicado.

El Comité Olímpico de los Países Bajos añadió que van de Velde regresó al deporte profesional

Lea también: