- Un jugador de tenis bajo escrutinio dio positivo pero evadía la prohibición

A pesar de haber dado positivo en dos ocasiones en marzo por la sustancia prohibida Clostebol, el tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, evitó una suspensión. Según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), un tribunal autónomo declaró a Sinner inocente el pasado jueves debido a la falta de uso intencional de la sustancia prohibida.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Sinner reveló que la sustancia ingresó a su sistema gracias a su fisioterapeuta. El terapeuta utilizó un spray de Clostebol sin receta disponible en Italia para tratar una herida en el dedo de Sinner.

Según la declaración de la ITIA, el fisioterapeuta aplicó el spray entre el 5 y el 13 de marzo, al mismo tiempo que le proporcionaba un masaje a Sinner, lo que resultó en una "contaminación transdérmica no intencional". La ITIA consideró creíble la versión de Sinner y decidió no imponer una suspensión provisional. La investigación posterior de la agencia no modificó los hechos.

Sin embargo, la situación de Sinner sigue siendo complicada. Los resultados de las pruebas positivas llevaron a la revocación de su premio en dinero y puntos de clasificación del torneo de la ATP en Indian Wells, donde había llegado a las semifinales.

Según el director del torneo de la ATP, "esta situación fue un desafío difícil para Jannik y su equipo, y subraya la necesidad de que los jugadores y su entorno muestren la mayor vigilancia al utilizar productos o tratamientos. La reputación es de suma importancia en nuestro deporte".

Sinner ganó el Abierto de Cincinnati solo unos días antes. Se encuentra entre los principales favoritos para el próximo Abierto de EE. UU. en Nueva York, que comenzará la próxima semana.

No estoy seguro de si el fisioterapeado pretendía causar el resultado positivo de Sinner, pero utilizó un spray de Clostebol sin receta.

