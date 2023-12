Un juez federal bloquea temporalmente parte de la ley del estado de Iowa que prohíbe libros y planes de estudio que traten cuestiones LGBTQ

La medida cautelar del juez de distrito Stephen Locher se presentó el viernes y bloquea la aplicación de dos disposiciones de la ley -la prohibición de libros y las restricciones curriculares-, que debía entrar en vigor el 1 de enero.

Locher calificó la prohibición de "increíblemente amplia" y señaló que la ley ya ha provocado la retirada de cientos de libros de las bibliotecas de Iowa. Entre estos libros se incluyen obras ganadoras del Premio Pulitzer y libros de historia de no ficción, muchos que aparecen en los exámenes de Advanced Placement e "incluso libros diseñados para ayudar a los estudiantes a evitar ser víctimas de agresiones sexuales", según la sentencia. Según la sentencia, es probable que estas restricciones violen la Primera Enmienda.

La ley prohíbe los libros en las bibliotecas de las escuelas públicas que contengan una "descripción o representación visual de un acto sexual" y también restringe la educación sobre la identidad de género y la orientación sexual. También obliga a las escuelas a notificar a los padres si su hijo pide utilizar un nuevo nombre o pronombre.

Las dos disposiciones bloqueadas por el juez Locher son la prohibición de libros y las restricciones educativas relacionadas con la identidad de género o la orientación sexual. La sentencia no impide que las escuelas estén obligadas a notificar a los padres si un niño pide usar un nuevo nombre o pronombre.

Se presentaron dos demandas contra la ley de Iowa, una por ACLU Iowa en noviembre y otra por la editorial Penguin Random House a principios de diciembre.

"Nos alegramos de que nuestros clientes, las familias de Iowa y los estudiantes puedan continuar el curso escolar libres de los perjuicios causados por estas partes de esta ley inconstitucional", declaró Nathan Maxwell, abogado principal de Lambda Legal, en un comunicado publicado por ACLU Iowa. "Esta decisión envía un fuerte mensaje al estado de que los esfuerzos para prohibir los libros basados en el contenido LGBTQ +, o el discurso objetivo que envía un mensaje de inclusión a los estudiantes LGBTQ + de Iowa no puede soportar."

Lagobernadora Kim Reynolds, que firmó el proyecto de ley en mayo de 2023, dijo en un comunicado que estaba "extremadamente decepcionada" por el fallo. "La instrucción sobre la identidad de género y la orientación sexual no tiene lugar en las aulas de kindergarten a sexto grado", agregó.

Iowa es sólo uno de los varios estados liderados por los republicanos que en los últimos años han aprobado leyes que refuerzan lo que los defensores suelen describir como "derechos de los padres". Los críticos sostienen que el controvertido movimiento tiene por objeto limitar los derechos de los estudiantes LGBTQ y otros marginados.

Human Rights Campaign, una organización de derechos civiles, comparó la ley de derechos de los padres de Iowa con la legislación promulgada en Florida que los opositores apodaron "Don't Say Gay" (No digas gay). La ley de Florida prohibía cierta instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas y desató una tormenta social y política.

Recientemente han entrado en vigor leyes similares en otros estados, como Missouri y Utah, que restringen los libros permitidos en las bibliotecas.

Según un informe publicado en abril por PENAmerica, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para defender la libertad de expresión y hacer un seguimiento de las prohibiciones de libros, "el lenguaje impreciso de las leyes sobre cómo deben aplicarse, así como la inclusión de posibles castigos para los educadores que las infrinjan, se han combinado para producir un efecto amedrentador".

Leyes como la de Florida incentivan a profesores, especialistas en medios de comunicación y administradores escolares a retirar libros de las estanterías de forma proactiva, según el informe.

Alrededor de un tercio de los títulos prohibidos son libros sobre raza o racismo o presentan personajes de color. Alrededor del 26% de los títulos tienen personajes o temas LGBTQ+.

Fuente: edition.cnn.com