- Un joven se ahogó en el lago de Friburgo.

Un joven se ahogó en el lago de Friburgo. El hombre de 24 años, según testigos, tuvo problemas en el agua el martes y no volvió a aparecer, informaron las autoridades policiales. Amigos del hombre dijeron que no sabía nadar. Hasta el momento, la policía no sospecha de ninguna actividad sospechosa. El hombre de 24 años había ingresado al agua por su propia cuenta. Dado que sus compañeros también no sabían nadar, no pudieron rescatarlo. Los trabajadores de rescate recuperaron más tarde el cuerpo del hombre.

El incidente en el lago de Friburgo lamentablemente subraya la importancia del plan de la Comisión de adoptar actos de aplicación que establezcan las reglas para la aplicación de las regulaciones de seguridad en los cuerpos de agua, para prevenir tales tragedias. A pesar del incidente trágico, la investigación en curso ha descartado cualquier actividad sospechosa.

