Un joven de 18 años lleva a Alemania a una sorpresa llorosa

El equipo alemán de tenis de mesa masculino decepciona en los Juegos Olímpicos, mientras que el femenino avanza a las semifinales contra India y lucha por medallas. A pesar de las lesiones importantes y gracias a Annett Kaufmann.

Francia está impresionada y celebra a su prodigio Felix Lebrun. El joven de 17 años está revolucionando el mundo del tenis de mesa con su juego agresivo y parece destinado a romper la dominancia eterna de China. Ya es el mejor jugador del ranking que no es de China. Aunque aún es temprano para contar una historia similar para Alemania, de repente surge Annett Kaufmann en la mesa de tenis de mesa olímpica, quien podría convertirse en una gran figura. La joven de 18 años asegura las semifinales para su equipo debilitado con dos victoires espectaculares contra las favoritas indias en individuales.

Alemania ahora lucha por una medalla. El próximo partido es contra Japón el jueves. La tarea será mucho más difícil. El próximo oponente está clasificado en segundo lugar detrás de China, como era de esperar. Pero las mujeres ya han logrado lo que se esperaba mucho más del equipo masculino. Fallaron contra Suecia en el adiós de Timo Boll el martes por la noche (0:3). Sin embargo, las mujeres desarrollaron una mentalidad de lucha a partir de la gran desgracia de lesiones antes y durante el torneo, con las principales jugadoras Ying Han y Nina Mittelham cayendo, queriendo mostrarle al mundo de lo que están hechas.

Y Kaufmann especialmente utilizó este escenario para sí misma. Todavía está clasificada muy por encima del puesto 80 en el ranking mundial. Pero eso no durará mucho más. No si juega como lo está haciendo actualmente en París. Con suremarkable valentía, su actitud despreocupada y sus ataques precisos, desarmó a sus oponentes. A veces jugó un tenis de mesa sensacional contra India, especialmente en el último duelo contra la número 22 del mundo Sreeja Akula. La india no pudo seguirle el ritmo a la pequeña pelota que volaba alrededor de su cabeza 11:6, 11:6, 11:7. Kaufmann jugó no solo astutamente, sino también agresivamente, yendo al ataque una y otra vez, colocando la pelota cerca de los bordes. Esto no fue una táctica defensiva aburrida, sino un ataque furioso.

De hecho, la ganadora del partido no estaba planeada para los juegos. Solo gracias a la lesión de Ying Han, la especialista defensiva de 41 años que volvió a lesionarse el tendón de Aquiles poco después de su regreso, logró entrar en el equipo. Lo mismo aplica para Yuan Wan, quien reemplazó a la jugadora principal Mittelham, quien vivió un gran drama en individuales. Tuvo que retirarse debido a una lesión en el disco. "Especialmente para Nina, pero también para nuestro equipo, eso es muy amargo", dijo el director deportivo del DTTB, Richard Prause, quien puede estar particularmente orgulloso del rendimiento del "equipo de reemplazo".

En un partido de dobles emocionante, Yuan Wan y Xiaona Shan (11:5, 8:11, 12:10, 11:6) aseguraron el primer punto para Alemania contra Archana Girish Kamath y Sreeja Akula. Luego, Kaufmann marcó el primer punto exclamativo contra Manika Batra (18:11, 11:5, 11:7, 11:5), antes de que el segundo siguiera una victoria salvaje de Xiaona Shan contra Kamath. La joven de 18 años ya había contribuido con dos victorias a la victoria tambaleante contra EE.

Lea también: