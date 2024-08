Un joven de 18 años lleva a Alemania a un "milagro" lloroso

El equipo alemán de tenis de mesa masculino no cumple las expectativas en los Juegos Olímpicos. Todo lo contrario para las mujeres: el equipo avanza a las semifinales y ahora lucha por medallas. A pesar de la mala suerte con las lesiones y gracias a Annett Kaufmann.

Francia está asombrada y celebra a su prodigio Felix Lebrun. El joven de 17 años está sacudiendo el mundo del tenis de mesa con su juego agresivo y parece destinado a romper la dominancia eterna de China. Ya es el mejor jugador del ranking que no es de China. Si bien es aún temprano para escribir una historia de héroe similar para Alemania, Annett Kaufmann aparece de repente en la mesa olímpica, lista para convertirse en una gran historia. La joven de 18 años asegura las semifinales para su equipo diezmado por lesiones con dos victorias espectaculares contra las favoritas mujeres indias en individuales.

Alemania ahora lucha por una medalla. El próximo partido es contra Japón el jueves. La tarea será mucho más difícil. El próximo oponente está clasificado en la posición dos, detrás de quién si no China. Pero las mujeres ya han logrado mucho más de lo que se esperaba de los hombres. Los hombres fallaron miserablemente contra Suecia en el partido de despedida de Timo Boll el martes por la noche (0:3). Las mujeres, sin embargo, desarrollaron una mentalidad de lucha a partir de la gran desgracia antes y durante el torneo, con las principales jugadoras Ying Han y Nina Mittelham cayendo, y mostraron al mundo de qué están hechas.

Y Kaufmann especialmente aprovechó este escenario. Aún clasificada muy por encima del lugar 80 en el ranking mundial, eso no durará mucho más si sigue jugando como lo está en París. Con un corajeremarkable, actitud despreocupada y ataques precisos, encanta a sus oponentes. En fases, juega un tenis de mesa sensacional contra India, especialmente en el último duelo contra la número 22 del mundo Sreeja Akula, que no pudo seguir el ritmo de la velocidad de los golpes de Kaufmann. Kaufmann jugó no solo astutamente sino también agresivamente, yendo al ataque una y otra vez, colocando la pequeña pelota cerca de los bordes. Esto no fue una táctica defensiva de molienda, sino un ataque feroz.

"Un milagro que estemos en las semifinales"

De hecho, la ganadora del partido no estaba planeada para los juegos. Solo a través de la dramática lesión de Ying Han, la especialista defensiva de 41 años que volvió a lesionarse el tendón de Aquiles justo después de su regreso, logró entrar en el equipo. Lo mismo aplica para Yuan Wan, quien reemplazó a la jugadora principal Mittelham, quien experimentó un gran drama en individuales con una lesión de disco. "Especialmente para Nina, pero también para nuestro equipo, esto es muy amargo", dijo el director deportivo del DTTB, Richard Prause, quien puede estar particularmente orgulloso del rendimiento del "equipo de reemplazo".

En un partido de dobles difícil, Yuan Wan y Xiaona Shan (11:5, 8:11, 12:10, 11:6) primero aseguraron el primer punto para Alemania contra Archana Girish Kamath y Sreeja Akula. Luego Kaufmann contra Manika Batra hizo el primer punto de exclamación (18:11, 11:5, 11:7, 11:5), antes de que el segundo siguiera una derrota salvaje de Xiaona Shan contra Kamath. Ya en la ronda anterior contra Estados Unidos, la joven de 18 años contribuyó con dos victorias. Todavía está invicta en París. Y después de que también colocó su punto de partido con coraje y un ataque de revés agresivo y preciso, levantó los brazos, corrió incrédula a los brazos de sus llorosas compañeras de equipo. La gran sorpresa fue perfecta. Por primera vez desde los Campeonatos Mundiales de 2016, las mujeres alemanas han rendido mejor que los hombres alemanes.

"Estoy abrumada y emocionada de que estemos en las semifinales", dijo Kaufmann: "En mis partidos individuales, fui audaz y confiada, tratando de creer en mí misma sin importar lo que hiciera mi oponente. Eso es solo yo, esa es mi personalidad, soy una luchadora". Incluso el entrenador nacional Tamara Boros elogió a su joven estrella: "Lo que Annett jugó hoy fue de clase mundial. Es un milagro que estemos en las semifinales".

