Un joven de 17 años es el primer futbolista profesional británico en activo que declara su homosexualidad en décadas

El grupo británico de defensa del colectivo LGBTQ Stonewall afirma que Daniels es el primer jugador profesional que sale del armario en el Reino Unido en los últimos 30 años.

"He sabido toda mi vida que soy gay, y ahora siento que estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo". dijo Daniels en su declaración.

"Para llegar a este punto, he contado con el mejor apoyo y consejo de mi familia, mi club, mi agente y Stonewall, que han sido increíblemente proactivos a la hora de anteponer mis intereses y mi bienestar", continuó Daniels. "También he confiado en mis compañeros del equipo juvenil aquí en Blackpool, y ellos también han aceptado la noticia y han apoyado mi decisión de abrirme y contárselo a la gente".

"He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo de conducta al hacer esto".

Daniels firmó un contrato profesional con el Blackpool FC en febrero y jugó en el último partido de la temporada del equipo tras marcar 30 goles con el equipo juvenil del Blackpool y llevar a ese equipo a los cuartos de final de la FA Youth Cup, donde marcó en la derrota de su equipo por 3-2 ante el equipo juvenil del Chelsea.

"El Blackpool Football Club ha trabajado estrechamente con Stonewall y las organizaciones futbolísticas pertinentes para apoyar a Jake y está increíblemente orgulloso de que haya alcanzado una etapa en la que se siente capacitado para expresarse tanto dentro como fuera del terreno de juego", dijo el club en un comunicado.

"Estamos orgullosos de que Jake se haya sentido capaz de compartir su verdad con el mundo", dijo Stonewall sobre la noticia. "Salir del armario públicamente como el primer jugador abiertamente gay del fútbol profesional masculino del Reino Unido en los últimos 30 años requiere valor. Es un honor apoyarle".

En una entrevista concedida a Sky Sports News, Daniels habló de su trayectoria hasta llegar a la decisión de hoy.

"Durante mucho tiempo he pensado que tendría que ocultar mi verdad porque quería ser, y ahora soy, un futbolista profesional", declaró Daniels a Sky. "Me pregunté si debía esperar a retirarme para salir del armario. Ningún otro jugador del fútbol profesional ha salido del armario. Sin embargo, sabía que eso me llevaría a pasar mucho tiempo mintiendo y a no poder ser yo mismo ni llevar la vida que quiero".

"Desde que salí del armario ante mi familia, mi club y mis compañeros de equipo, ese periodo de darle demasiadas vueltas a todo y el estrés que me creaba ha desaparecido. Estaba afectando a mi salud mental", continuó Daniels.

"Ahora simplemente me siento confiado y feliz de ser yo mismo por fin".

Fuente: edition.cnn.com